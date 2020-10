Apex Legends : Le Cross-Play arrive en Bêta la semaine prochaine

Les amateurs de multijoueur en ligne aimeraient qu'il n'y ait aucune barrière, aucune frontière, rien qui puisse les empêcher de se retrouver avec d'autres pratiquants de supports différents. Le Cross-Play n'arrive pas toujours à se faire une place dès le lancement d'un projet. Apex Legends y arrive bientôt.

À voir aussi : Fortnite : Wolverine est arrivé, du Ray Tracing sur PC en vidéo et un aperçu de la version PS5

Le cross-play sera proposé en version Bêta sur Apex Legends à partir de ce mardi 6 octobre. Les joueurs PS4, Xbox One et PC (Origin) pourront donc former leurs équipes et se retrouver dans les mêmes parties. La fonctionnalité sera activée par défaut.

Chad Grenier, le réalisateur du jeu, explique :

Avant le cross-play, chaque plateforme ne jouait qu'avec et contre d'autres utilisateurs sur la même plateforme. Désormais, tous les joueurs sur console joueront ensemble et les joueurs PC continueront de jouer uniquement avec d'autres joueurs PC. Nous voulons nous assurer que les joueurs avec clavier et souris sur PC ne sont pas mis en correspondance avec des joueurs sur console, pour des raisons qui devraient être évidentes.



Si, cependant, un joueur Xbox One ou PlayStation 4 et un joueur PC se lancent ensemble, ils seront mis dans des matchs PC. Cela garantit que les jeux sur console ne contiennent pas de joueurs PC, mais permet toujours au joueur console de jouer avec son ami PC s'il choisit de participer.



Maintenant, à propos de ce paramètre que j'ai mentionné plus tôt. Si vous souhaitez désactiver complètement le cross-play, vous pouvez désactiver le jeu multiplateforme dans le menu des paramètres. Cela ne vous mettra que dans des matchs avec d'autres utilisateurs sur la même plate-forme, qui ont également désactivé le jeu multiplateforme. Cela a de fortes chances de rendre vos temps d'attente très très longs, car nous prévoyons que la plupart des utilisateurs auront activé le cross-play étant donné son état par défaut "activé" et le nombre de demandes. Nous vous recommandons vivement de laisser le jeu multiplateforme activé pour garantir la meilleure expérience possible.

Étant qu'il s'agit du genre de fonctionnalité qui crée l'événement, Respawn va naturellement fêter ça. Un événement temporaire sera donc prévu du 6 au 20 octobre. Le Marché Secondaire inclura le mode Point d'Ignition dans lequel se trouveront des zones de recharge d'énergie, et proposera bien entendu des cosmétiques et bundles inédits.

Apex Legends est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.