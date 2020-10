Guilty Gear Strive : Du cross-play et de la rétrocompatibilté sur PS4 et PS5, les détails

Ce n'est désormais plus une surprise pour personne : avec l'arrivée dans les prochaines semaines d'une nouvelle génération de consoles misant avant tout sur des titres cross-gen pour porter leur lancement, les questions de compatibilité se multiplient presque autant que les hit combos.

Victime comme tant d'autres avant lui de retard dus au coronavirus, le développement du prochain Guilty Gear avait déjà repoussé la sortie du jeu à l'année prochaine, et l'annonce des versions PC et PlayStation 5 n'auront donc pas surpris grand monde dans le milieu du versus fighting. Mais si l'arrivée de Guilty Gear Strive sur Steam passe sans doute crème, les questions concernant la version PS5 ont conduit Arc System Works a organiser un grand exercice de pédagogie en forme de FAQ, disponible en japonais sur son site officiel.

Du cross-gen et du cross-play pour croiser le fer

On y apprend ainsi que les possesseurs de la version PS4 du jeu pourront gratuitement le télécharger sur PS5 (ou glisser leur galette dans le lecteur le cas échéant), et qu'il sera également rétrocompatible, comme l'exige depuis juillet Sony. Dans ce cas précis, il ne faudra pas s'attendre à des améliorations graphiques - le jeu plafonnant à 1080p, contrairement à la version PS5 native, qui entretien encore le mystère sur son affichage.

En revanche, les pugilistes pourront librement s'affronter sur les deux générations de consoles, puisqu'Arc System Works officialise le cross-play entre la PS4 et la PS5. Les versions Arcade et PC resteront quant à elle en vase clos. L'annonce rassurera ainsi les anxieux du match making rapide, puisqu'il assure ainsi aux joueurs consoles de profiter d'un nombre d'adversaires plus conséquents.

Encore faut-il pour cela que le public soit au rendez-vous. Verdict à la sortie de Guilty Gear Strive, désormais attendu le 9 avril 2021 sur PC, PS4 et PS5, et un plus tard sur bornes d'arcade. En revanche, ceux qui auront précommandé les éditions Ultimate et Deluxe pourront en profiter dès le 6 avril 2021. Let's rock ?