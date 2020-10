Sony résume la génération PS4, la vidéo hommage

Même si la PS4 va continuer d'être exploitée commercialement pendant plusieurs années après la sortie de la PS5, l'arrivée de cette dernière marque la fin de la génération PS4. Sony a donc estimé qu'il était temps de faire le bilan, calmement, de la génération PS4 d'un point de vue vidéoludique.

Le compte Twitter britannique officiel de PlayStation a récemment mis en ligne un clip vidéo dans lequel il diffuse une seconde de "quasiment tous les jeux qui ont défini la génération PS4." Dans ce clip, disponible ci-dessus, qui débute sur les jeux de lancement de la console (dont l'inoubliable Knack) il est évidemment possible de voir de (brefs) extraits des blockbusters First Party de la PS4 comme God of War, Marvel's Spider-Man ou encore The Last of Us Part II. Mais pas que.

Les jeux de sport, les phénomènes comme Minecraft ou Fortnite, les jeux indépendants, les jeux PlayStation VR ou encore les nombreux jeux japonais proposés sur PS4, sont eux aussi représentés (Shenmue III est aux abonnés absents en revanche). Et si les jeux sont montrés dans l'ordre chronologique de leur sortie, la vidéo se termine sur un petit clin d'oeil à une séquence sympathique d'un des blockbusters de la PS4. Mais nous vous laisserons découvrir la chose en regardant la vidéo.

Pour rappel, Sony prévoit que la quasi-totalité des jeux PS4 soit jouable sur PS5. À l'heure où sont écrites ces lignes, seuls 10 jeux du catalogues de la PS4 sont présentés comme injouables sur PS5. Les développeurs de deux d'entre eux promettent cependant de remédier à cette situation.

Que pensez-vous de cette vidéo ? Êtes-vous satisfaits de la sélection représentée ? Quels jeux manque-t-il selon vous ? Quels souvenirs garderez-vous de la PS4 ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.