PS5 : Le développeur d'un jeu PS4 incompatible s'explique

La semaine dernière, Sony a clarifié en grande partie la question de la rétrocompatibilité de la PS5 avec les jeux PS4. Si la grande majorité des titres du catalogue de cette dernière sera jouable sur la PlayStation next-gen, une poignée de jeux manquera à l'appel. Le développeur de l'un d'entre eux vient de s'expliquer à ce sujet.

Parmi les jeux PS4 qui ne fonctionneront tout simplement pas sur PS5 figure Shadwen. Le site anglophone Push Square a donc eu l'idée de contacter Frozenbyte, le studio derrière le jeu, afin de lui demander les raisons de cette incompatibilité. Selon un représentant du développeur, il est question d'un bug spécifique qu'ils ne sont pas en mesure de corriger :

Nous disposons d'un grand nombre de jeux PS4 jouables sur PS5 parmi lesquels figurent tous les Trine et Nine Parchments. En revanche, pour une raison inexpliquée, Shadwen plante sur son écran de chargement. Si cela arrivait sur un de nos jeux les plus récents, nous arriverions à trouver la raison du problème rapidement. Shadwen est plutôt vieux malheureusement et exploite une version plus ancienne de notre moteur, version sur laquelle nous ne travaillons plus. Selon Frozenbyte, il ne faut pas s'attendre à ce que la situation change. Le studio n'a aucune intention de remédier à ce problème, le jeu n'en valant pas la chandelle pour lui :

Shadwen ne recevra pas de mise à jour, et ce, sur aucune plate-forme. Corriger ce problème ou créer une nouvelle version (du jeu) nécessiterait de grands efforts. C'est pourquoi nous avons décidé de conserver Shadwen comme jeu "PS4 only." Pour info, Shadwen est un jeu d'Action-Infiltration sorti en mai 2016 sur PS4 et PC. Ne s'agissant pas d'un jeu de premier plan, et Frozenbyte étant une structure relativement modeste, il n'est pas surprenant que le studio ne se démène pas pour que son jeu fonctionne sur PS5.

Que vous inspire cette situation ? Comprenez-vous la décision de Frozenbyte ? Estimez-vous qu'il devrait faire l'effort de rendre Shadwen compatible même si cela ne se justifie pas financièrement ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.