PS5 : Deux des jeux PS4 incompatibles devraient le devenir selon leurs studios

Sony a communiqué à la fin de la semaine dernière la liste des dix jeux PS4 qui ne fonctionneront pas sur PS5. Si le développeur d'un de ces jeux a déclaré qu'il ne compte pas remédier à la situation, plusieurs de ses homologues ont décidé de gérer la situation différemment.

À lire aussi : PS5 : Le développeur d'un jeu PS4 incompatible s'explique

Comme indiqué plus haut, dix jeux PS4 qui ne fonctionneront pas sur PS5. Et il s'avère que les développeurs de deux d'entre eux ne se satisfont pas de cette situation et comptent y remédier. Hama Doucouré, attaché de presse chez Nacon a par exemple affirmé au site Push Square que tout est fait pour rendre TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 jouable sur PS5 :

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 n'est pas compatible avec la PS5 pour le moment mais KT Racing travaille sur une mise à jour destinée à le rendre 100% fonctionnel (sur PS5). Nous communiquerons à ce sujet dès que possible.En parallèle à cette déclaration, le développeur d'un autre jeu PS4 incompatible avec la PS5, DWVR, un FPS sur PlayStation VR, a déclaré sur Reddit qu'il compte rendre son jeu compatible avec la nouvelle console de Sony :

Je travaille sur un patch destiné à résoudre ce problème. J'espère qu'il arrivera avant la sortie de la PS5. Je vais également essayer de voir s'il peut bénéficier d'améliorations sur PS5 (via le Game Boost) mais je dois essayer beaucoup de choses avant ça.



Interrogé sur les raisons de cette incompatibilité, le développeur de DWVR n'a pas de réponse à donner. Il est lui-même étonné que son jeu ne fonctionne pas sur PS5 :

Il ne se lance tout simplement pas sur PS5 pour une raison étrange. C'est vraiment bizarre vu que j'utilise l'Unreal Engine comme tant d'autres jeux qui fonctionnent parfaitement. Dans les deux cas, rien ne permet pour l'instant de savoir quand les jeux deviendront compatibles avec la PS5. Ils ne devraient en tout cas pas l'être lors de la sortie de la machine le 19 novembre prochain. Il apparaît en tout cas que la déjà très courte liste de jeux PS4 ne pouvant pas être utilisés sur PS5 va rapidement être raccourcie.

Pour rappel, même si Sony affirme que "l'écrasante majorité des 4.000 jeux PS4 sont jouables sur PS5," les titres considérés comme jouables peuvent rencontrer des problèmes. En effet, certains fonctionnalités de jeux PS4 accessibles sur PlayStation 4 ne fonctionneront pas sur PS5 et certains titres du catalogue de la PS4 pourront afficher "des erreurs ou des comportements inattendus lorsqu'ils sont utilisés sur PS5." Cette situation n'est pas sans rappeler celle des premiers modèles occidentaux de PS3 rétrocompatibles avec les jeux PS2. Certains de ces derniers étaient notés comme compatibles mais souffraient de problèmes techniques parfois importants.

Que pensez-vous de cette situation ? Êtes-vous surpris que certains développeurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi leur jeu ne tourne pas sur PS5 ? Comptez-vous utiliser la rétrocompatibilité PS4 de la PS5 ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.