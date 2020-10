Yakuza Like a Dragon présente son intelligence artificielle crustacée next-gen en vidéo

Yakuza est une série qui a toujours su réaliser un habile numéro de jonglage entre intrigue sérieuse et contenu annexe totalement absurde. Et comme nous vous l'avons déjà dit précédemment, Yakuza : Like a Dragon maîtrise totalement ce numéro lui aussi.

SEGA vient de mettre en ligne une nouvelle bande-annonce consacrée à Yakuza : Like a Dragon, et plus particulièrement à la version next-gen du titre à paraître sur Xbox Series X et Xbox Series S. De toute évidence, les responsables du marketing chez SEGA ont réalisé le potentiel "memesque" des jeux Yakuza et misent désormais beaucoup dessus.

Cette vidéo s'amuse en effet avec l'expression "next gen" et mélange des informations sur ce qu'apporte techniquement la version Xbox Series S/X du jeu (temps de chargement raccourcis, modèles de personnages plus sophistiqués, etc.) et des "informations" sur ce que propose le jeu ("optimisme du protagoniste optimisé," "intelligence artificielle crustacée next-gen," etc.).

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon sortira sur Xbox Series X/S, PS4, Xbox One et PC le 10 novembre prochain. Sur PS5 le RPG du Ryu Ga Gotoku Studio sera proposé le 2 mars 2021. Pour ceux qui souhaiteraient voir ce que propose d'un point de vue technique la version Xbox Series X du jeu, notre comparatif avec la version PS4 Pro de Yakuza : Like a Dragon est disponible à cette adresse. Et si vous voulez voir encore plus d'images de la version Xbox Series X capturées par nos soins, nos impressions sur Yakuza : Like a Dragon sont quant à elles disponibles à cette adresse.