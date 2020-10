Yakuza Like a Dragon : Les versions Xbox Series X et PS4 Pro comparées, en vidéos et images

Yakuza : Like a Dragon est un cas particulier à plusieurs égards. Il s'agit du premier épisode de la série à paraître sur plusieurs plates-formes dès le jour de sa sortie en occident. Le RPG de SEGA est également le premier Yakuza à être jeu de lancement d'une console next-gen. Et il a également pour spécificité d'être, sur consoles next-gen, une exclusivité Xbox temporaire lors de sa commercialisation en occident. Quelles sont les différences entre les deux versions console qui seront les plus sophistiquées techniquement à la sortie du jeu ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir.

Comme vous le savez si vous consultez régulièrement Gameblog, nous avons eu accès à une version Xbox Series X preview de Yakuza : Like a Dragon dans le cadre de notre essai de la nouvelle console de Microsoft. Le jeu étant sorti en janvier dernier sur les PS4 japonaises, il est possible de comparer ce que donne le jeu du Ryu Ga Gotoku Studio sur PS4 Pro et sur Xbox Series X.

Avant toute chose, il convient de préciser les différences de résolution et de framerate entre la version du jeu tournant sur PS4 Pro et les différents modes d'affichage proposés par le jeu lorsqu'il est lancé sur Xbox Series X.

PS4 Pro : 1080p, 30 images par seconde

: 1080p, 30 images par seconde Xbox Series X, mode Normal : 1440p, 60 images par seconde (quelques baisses dans les 50 fps lors de certaines attaques spéciales)

: 1440p, 60 images par seconde (quelques baisses dans les 50 fps lors de certaines attaques spéciales) Xbox Series X, mode Résolution Élevée : 4K, 30 images par seconde

: 4K, 30 images par seconde Xbox Series X, mode Fréquence d'Images Élevée : 1080p, 60 images par seconde verrouillé

La PS4 Pro n'offrant qu'un mode d'affichage, toutes les captures venues cette dernière ont été effectuées dans les mêmes conditions. Sur Xbox Series X, les différents modes ont été utilisés pour les besoins de ce comparatif. Dans la vidéo ci-dessus, la séquence d'exploration a été capturée en mode Normal, l'activité de ramassage des canettes en mode Résolution et la course de Dragon Kart en mode Fréquence d'Images Élevée.

Dragon to Dragon

En plus du comparatif vidéo ci-dessus, nous vous proposons de découvrir ci-dessous des comparatifs de screenshots. Ces derniers ont été réalisés à l'aide des outils de capture dont disposent la PS4 Pro et la Xbox Series X (pour mieux constater les différences, ne pas hésiter à zoomer sur les photos ou à agrandir la fenêtre du site).

PS4 Pro - Xbox Series X, mode Resolution Élevée :

PS4 Pro - Xbox Series X, mode Normal :

PS4 Pro - Xbox Series X, mode Resolution Élevée :

PS4 Pro - Xbox Series X, mode Normal :

PS4 Pro - Xbox Series X, mode Resolution Élevée :

PS4 Pro - Xbox Series X, mode Fréquence d'Images Élevée :

PS4 Pro - Xbox Series X, mode Normal :

PS4 Pro - Xbox Series X, mode Resolution Élevée :

PS4 Pro - Xbox Series X, mode Fréquence d'Images Élevée :

PS4 Pro - Xbox Series X, mode Normal :

PS4 Pro - Xbox Series X, mode Resolution Élevée :

PS4 Pro - Xbox Series X, mode Fréquence d'Images Élevée :

PS4 Pro - Xbox Series X, mode Resolution Élevée :

Outre une résolution et un framerate plus élevé, Yakuza : Like a Dragon bénéficie également de temps de chargement sensiblement raccourcis sur Xbox Series X. À l'heure où sont écrites ces lignes, il est impossible de savoir si la version PS4 du RPG fera partie des titres à bénéficier du "Mode Boost" sur PS5. Pour rappel, ce dernier permet selon Sony de stabiliser ou d'améliorer le framerate des jeux PS4 ainsi que de raccourcir leurs temps de chargement lorsqu'ils sont utilisés sur PS5.

À propos de la version PS5 à proprement parler, SEGA n'a pas encore détaillé ses spécificités techniques. Il y a cependant fort à parier que son rendu soit similaire à ce que propose la version Xbox Series X.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon sortira sur Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC le 10 novembre prochain. La version PS5 arrivera quant à elle le 2 mars 2021.

Que pensez-vous des différences entre ces deux versions du jeu ? Vers quelle version allez-vous vous tourner lors de sa sortie chez nous ? Comptez-vous attendre la version PS5 ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.