Yakuza Like a Dragon : On y a joué sur Xbox Series X, impressions et gameplay 4K-60 fps

Comme vous le savez si vous consultez régulièrement Gameblog, la Xbox Series X est arrivée à la rédaction il y a maintenant plus d'une semaine. Et si l'opportunité de tester les capacités de la console en termes de rétrocompatibilité nous a été donnée, nous avons également pu essayer certains des premiers jeux à paraître sur la nouvelle console de Microsoft. Yakuza : Like a Dragon faisait partie de ces jeux.

À voir aussi : Yakuza 0 enfin traduit en français... par un fan, les infos

Yakuza : Like a Dragon sera disponible sur consoles Xbox, dont la Xbox Series X, dès le jour de la sortie du jeu en occident, et figurera de plus parmi les jeux de lancement de la console next-gen de Microsoft. Une double première pour un jeu issu de la célèbre série de SEGA. En prévision de cette sortie, nous avons eu l'opportunité de nous essayer pendant plusieurs heures à la version Xbox Series X de Yakuza : Like a Dragon. Et nous vous proposons de découvrir nos impressions vidéo ci-dessus.

Plusieurs chapitres du scénario principal étaient accessibles dans cette version preview, tout comme l'étaient de multiples quêtes et activités annexes ainsi que de nombreux mini-jeux (à la fois inédits et tirés de précédents épisodes de la saga). Et nous avons également pu découvrir dans le détail ce que propose le nouveau gameplay au tour par tour de Yakuza : Like a Dragon. On vous dit tout dans la vidéo ci-dessus.

Bien évidemment, la partie technique du jeu est elle aussi abordée dans notre vidéo ci-dessus (à partir de 2min39, toutes les images du jeu ont été capturées par nos soins sur Xbox Series X). Si Yakuza : Like a Dragon est clairement un jeu cross-gen initialement développé sur la génération actuelle, les avantage procurés par la Xbox Series X sont notables. À noter tout de même que nous avons tenté d'obtenir de plus amples informations de la part de Microsoft et de SEGA concernant les véritables différences entre les modes d'affichage "Normal," "Résolution Élevée" et "Fréquence d'Image Élevée" mais nous n'avons pour le moment obtenu de précisions à ce sujet.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon sortira le 10 novembre prochain sur Xbox Series S/X, Xbox One, PS4 et PC. La version PS5 débarquera quant à elle le 2 mars 2021. Comme indiqué précédemment, Yakuza : Like a Dragon est compatible Smart Delivery. Ce qui signifie que les personnes qui achètent le jeu sur Xbox One pour télécharger gratuitement une mise à jour leur permettant de profiter des améliorations next-gen lorsqu'ils passeront sur Xbox Series X ou S (version dématérialisée uniquement sur Series S).