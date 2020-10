Xbox Game Pass : Rainbow Six Siege en fin de semaine

À peine a-t-on le temps de digérer l'arrivée imminente de trois des meilleurs jeux d'aventure de tous les temps sur le service de jeu à la demande de Microsoft qu'on nous retend une autre annonce

À voir aussi : Ubisoft Forward : La Rainbow Six World Cup est annoncée pour l'été 2021

Rainbow Six Siege sera disponible dans le Xbox Game Pass Console et pour le Cloud Gaming sur Android via le Game Pass Ultimate le 22 octobre. L'expérience multijoueur d'Ubisoft, qui revendique une communauté de plus de 60 millions de personnes et dispose d'une scène eSport des plus actives et suivies de la galaxie va donc pouvoir tenter de convaincre ceux qui n'avaient pas encore craqué, malgré les nombreuses offres Free Play Days.

Petit rabais au passage

Au passage, l'abonnement au Game Pass permet de profiter d'une réduction de 10% sur de nombreux items in-game ainsi que le Year 5 Pass.

Disponible depuis 2015, Rainbow Six Siege est, on le rappelle, un FPS tactique multijoueur en ligne dans lequel des équipes d'opérateurs de forces spéciales du monde entier s'affrontent dans des interventions musclées, où il est question d'attaquer ou défendre une position.