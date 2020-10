Xbox Game Pass : 3 point'n clicks cultes de Tim Schafer arrivent dans quelques jours

Petit à petit, l'appétit pantagruélique de Microsoft qui dévore sur son passage à peu près tout ce que l'industrie compte de studios rachetables commence à porter ses fruits. Et si les nouveautés se font encore attendre, le constructeur américain peut enfin faire profiter les joueurs d'un catalogue passé qui n'a pourtant pas pris une ride.

Vous pensiez connaître tous les jeux intégrant le Xbox Game Pass pour le mois d'octobre ? À vrai dire, nous aussi. C'était sans compter sur la surprise du jour, qui risque de redonner par trois fois le sourire aux abonnés du service de Microsoft.

Sorry for the wait Mr. Flores

En effet, les versions remasterisées de trois point'n clicks iconiques du studio LucasArts passées entre les mains restauratrices et expertes de Double Fine intégreront d'ici quelques jours la sélection de titres disponibles. Le fondateur Tim Schafer a officialisé l'arrivée de Day of the Tentacle Remastered, Grim Fandango Remastered ainsi que Full Throttle Remastered dans le Game Pass lors de sa participation au podcast de Larry Hryb, celui qui se fait souvent surnommer "Major Nelson".

Comble du bonheur satirique, les joueurs auront également le loisir d'en profiter sur PC, mais aussi (et surtout) sur Android, pour les bourgeois profitant de la formule Ultimate.

Les trois aventures évidemment cultes débarqueront d'un coup d'un seul le 29 octobre prochain via l'abonnement, mais pourront également s'acheter séparément sur Xbox One, pour ceux qui préfèrent prendre leur temps. Comble du bonheur satirique, les joueurs auront également le loisir d'en profiter sur PC, mais aussi (et surtout) sur Android, pour les bourgeois profitant de la formule Ultimate. Seule ombre au tableau : pour déjouer les plans du Tentacule Pourpre jusque dans le métro, il faudra faire preuve de patience, aucune date n'ayant encore été avancée. Sachant que certains de ces titres étaient depuis 2016 disponible sur les consoles de la concurrence, on aurait bien envie de dire qu'il était temps.

De son côté, le game designer barbu continue d'oeuvrer à l'achèvement de Psychonauts 2, désormais prévu pour 2021 sur PC, PS4 et Xbox One.