Vers des jeux Xbox Series X jouables sur Xbox One grâce au Cloud ? Phil Spencer répond

Une des ambitions martelées par Microsoft pour les années à venir est de proposer ses jeux, et donc ses services, sur le plus d'écrans possible. Pour y parvenir, il faut donc que ces derniers soient proposés sur le plus d'appareils possible. Et s'il a le regard tourné vers les produits de tiers, il garde également un oeil dans son rétroviseur.

Comme nous vous l'indiquions plus tôt aujourd'hui, Phil Spencer a récemment accordé une interview au site américain Kotaku au cours de laquelle il a ratissé pour le moins large. Parmi les sujets abordés se trouvait sans surprise celui de l'arrivée de ses jeux sur d'autres appareils que les Xbox Series S/X grâce au jeu via le Cloud (et plus particulièrement son service qui se faisait appeler Project xCloud encore récemment).

Si le jeu en streaming intégré au Xbox Game Pass Ultimate est depuis peu proposé sur les appareils Android, et que Microsoft cherche actuellement un moyen de permettre aux utilisateurs d'appareils iOS d'en profiter aussi, qu'en est-il des utilisateurs de Xbox One qui ne comptent pas passer dans l'immédiat sur Xbox Series S/X ? Est-il possible que le Cloud leur donne la possibilité de jouer aux jeux next-gen sur leur machine actuelle ? À ce sujet, la réponse du patron de Xbox est encourageante :

Quand nous réfléchissons à la Xbox One, nous nous disons qu'il (le Cloud, ndlr) pourrait être un bon moyen de faire le pont entre les générations et de nous donner la possibilité de laisser ces gens jouer aux jeux. Je ne pense pas que cela va demander des années pour se faire. Il s'agit simplement de travail à effectuer. Nous savons comment le faire. Phil Spencer précise que la priorité pour Microsoft est dans un premier temps de proposer son service de jeu via le Cloud sur PC et iOS. Une compatibilité Xbox One ne devrait cependant pas suivre trop longtemps après, . Ces déclarations prouvent en tout cas une nouvelle fois que le vrai enjeu pour Microsoft n'est pas le hardware mais les services.

Comme le patron de Xbox n'est pas rentré dans les détails au sujet d'une potentielle compatibilité de la Xbox One avec le jeu via le Cloud, il est possible de se demander si cette dernière imposerait des limitations sur certains modèles de Xbox One en termes d'affichage. La Xbox One S et la Xbox One X sont par exemple capables de diffuser des images en 4K, mais pas la Xbox One. Il faudra certainement attendre que cette version Xbox One du service soit annoncée en bonne et due forme pour savoir ce que les possesseurs de la console current-gen de Microsoft seront en mesure de faire.

La possibilité de jouer aux jeux next-gen via le Cloud depuis votre Xbox One pourrait-elle vous dissuader d'acheter une Xbox Series S/X ? Proposer le jeu via le Cloud sur Xbox One est-elle une bonne stratégie selon vous ? Aimeriez-vous pouvoir essayer la chose ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.