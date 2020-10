The Elder Scrolls 6 sera-t-il une exclusivité Microsoft ? Phil Spencer donne des indices

À force de croquer à peu près tout ce que l'industrie compte de studios, Microsoft profite d'une accumulation de licences pour se montrer toujours plus désirable aux yeux des joueurs, qui se demandent peut-être encore sur quel cheval miser avec l'arrivée prochaine d'une nouvelle génération de consoles. Et comme souvent lorsque l'on demande son avis à Phil Spencer, la réponse est... quelque peu ambivalente.

Assez longuement interrogé par nos confrères de Kotaku, le responsable de la marque Xbox chez Microsoft a une nouvelle fois soufflé le chaud et le froid concernant la potentielle disponibilité de certaines licences appartenant désormais au constructeur américain, notamment via le récent rachat de ZeniMax Media et du studio Bethesda pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars le mois dernier.

PC, Xbox... Et pas ailleurs ?

Le très prolixe représentant avait déjà tenu à rassurer les joueurs concernant les contrats d'exclusivité qui avaient déjà été conclus pour Ghostwire : Tokyo et Deathloop, mais la question se pose désormais pour les titres à venir, et qui n'auraient pas encore préciser leur plateforme d'arrivée, comme le très attendu The Elder Scrolls VI, annoncé en grande pompe lors de l'E3 2018. Kotaku a ainsi demandé à Spencer si l'opération pourrait être rentable sans avoir à porter le sixième opus de la série sur PlayStation 5. La réponse est sans détour :

Oui.

Mais comme dans la vie, rien n'est simple, l'intéressé a également pris le soin de compléter son propos, laissant ainsi planer le doute dans la tête des joueurs :

Comprenez-moi bien : ce rachat n'a pas été fait dans l'optique d'empêcher la sortie de certains jeux, cela n'a jamais fait partie de notre réflexion. Nous souhaitons que de plus en plus de gens puissent jouer, pas l'inverse. Mais j'ajouterai également - pour répondre à votre question initiale - qu'avec le nombre de supports qui existent aujourd'hui, entre le PC, le service xCloud et le Game Pass pour console, je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de porter nos jeux sur d'autres plateformes que les nôtres pour rentrer dans nos frais.

Une lecture entre les lignes de sa réponse nous amènerait donc à penser que le prochain épisode de la saga The Elder Scrolls pourrait donc sortir sur PC et Xbox Series... et puis c'est à peu près tout, comme le chantait Charles Aznavour.

S'il ne possède encore aucune date de sortie (et selon toute vraisemblance, ce n'est clairement pas pour bientôt), The Elder Scrolls VI devrait en revanche intégrer le Xbox Game Pass day one, et ça, c'est une certitude.