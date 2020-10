Watch Dogs Legion : Le mode d'affichage sur PS5 et Xbox Series X détaillé

L'arrivée de Watch Dogs Legion sur les consoles actuelles et PC est imminente. Si les joueurs les plus impatients pourront y jouer dès le 29 octobre prochain, ceux qui souhaitent profiter de la version next-gen du titre d'Ubisoft devront quant à eux attendre la sortie de la Xbox Series X et de la PS5 en novembre prochain. Voici ce qu'impliquera de jouer à Watch Dogs Legion sur les nouvelles machines.

Lathieeshe Thillainathan, live producer sur Watch Dogs Legion, a récemment pris part à une session de questions-réponses consacrée à son jeu avec les utilisateurs du site américain Reddit. Interrogé à propos de la manière que Watch Dogs Legion aura de tourner sur PS5 et Xbox Series X, le producteur a expliqué que le jeu tournera en 4K/30 fps avec le ray tracing activé sur les deux plates-formes.

Cette situation n'est pas totalement surprenante, Ubisoft ayant déjà déclaré par le passé que Watch Dogs Legions serait compatible avec du "ray tracing DirectX accéléré par le hardware de la Xbox Series X" (sur PC, l'éditeur français avait indiqué que son jeu bénéficierait d'une "compatibilité totale" avec le ray tracing sur les PC équipés de la technologie "Nvidia RTX").

Et les 60 fps alors ?

Très rapidement, Lathieeshe Thillainathan a été interrogé sur la possibilité que Watch Dog Legion propose un mode avec le ray tracing désactivé de manière à permettre au jeu de tourner en 60 fps. Le producteur n'a cependant pas répondu à cette question. Il faudra donc peut-être attendre la sortie du jeu sur les consoles next-gen afin d'en apprendre davantage à ce sujet. À moins qu'Ubisoft décide de clarifier la situation avant ça.

Pour rappel, Watch Dogs Legion sera disponible les 10 et 19 novembre prochains sur Xbox Series X/S et PS5 respectivement. Les personnes qui se procurent les versions Xbox One et PS4 du jeu pourront les mettre à jour gratuitement lors de leur passage sur les nouvelles consoles.

Futurs joueurs de Watch Dogs Legion sur consoles next-gen, cette situation vous satisfait-elle ? Préféreriez-vous avoir la possibilité de jouer en 60 fps ? Comptez-vous d'abord y jouer sur les consoles actuelles ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.