NBA 2K 21 : Quand les publicités d'avant-match ne (se) passent pas

Les consoles de prochaine génération nous le promettent : les temps de chargement appartiendront au passé. Les éditeurs n'osent pas nous le dire : il y aura d'autres moyens de tester votre patience.

2K Games a ajouté des publicités impossibles à passer dans les écrans de pré-match de NBA 2K21. Le site australien Stevivor, alerté par un lecteur, est allé vérifier cet ajout récent et a constaté avant le lancement d'une rencontre un spot pour l'Oculus Quest 2. Celui-ci doit être visionné dans son intégralité avant que l'on puisse appuyer sur un bouton permettant de continuer. Il dure plus d'une quinzaine de secondes, comme vous pouvez le constater avec la vidéo ci-dessus. Pour un PC équipé d'un SSD, cela se transforme donc en temps d'attente obligatoire et imposé.

Un matraquage remarqué

L'an dernier, dans l'épisode précédent de sa licence basketball, 2K avait déjà mis en place ce procédé, qui n'était pas passé inaperçu. De nombreux joueurs se sont déjà exprimé au sujet de la "surprise" de cette édition. Payer un jeu plein pot pour se voir ensuite asséner des pubs qui dégradent l'expérience utilisateur et donnent l'impression d'un free-to-play mobile, ce n'est peut-être pas la meilleure solution pour essayer de contourner d'éventuelles restrictions liées aux microtransactions et gagner de l'argent malgré tout.

Déjà sous le coup de vivement critiqué concernant le tarif de NBA 2K21 pour les joueurs désireux d'en profiter aussi bien sur cette génération de consoles que sur PS5 et Xbox Series X/S (l'édition Mamba Forever à 100 euros), 2K va-t-il faire la sourde oreille ? En septembre dernier, c'est Electronic Arts qui avait incrusté de la réclame aux replays d'UFC 4, et avait, face à la grogne, reconnu son erreur et opté pour un retrait pur et simple.

NBA 2K21 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Il arrive sur Xbox Series X/S le 10 novembre et PS5 le 19 novembre.