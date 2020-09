UFC 4 : Des publicités in-game ajoutées un mois après sa sortie, le public se plaint, EA réagit

Le placement de produit dans le jeu vidéo, cela n'a rien de nouveau. Dans certains cas, cela peut même contribuer au réalisme d'un jeu. Mais lorsque des publicités sont ajoutées en fourbe et de manière intrusive à un jeu, alors là, cela peut poser des problèmes. EA vient d'en faire l'expérience.

À lire aussi : Racisme : PlayStation retire ses publicités de Facebook et Instagram

EA Sports UFC 4 n'est pas un jeu Free-to-Play. Lorsqu'Electronic Arts a activé des publicités in-game relativement intrusives près d'un mois après la sortie du jeu, et donc après la publication des tests le concernant, cela a sans surprise provoqué le mécontentement de certains joueurs. Le bad buzz étant international, l'éditeur américain a décidé de revenir en arrière et s'est exprimé sur cette polémique dans un message publié sur le site américain Reddit :

Plus tôt cette semaine, l'équipe a activé le placement de publicités dans les ralentis d'EA Sports UFC 4. Ce type de publicité n'est pas nouveau dans les jeux UFC même si nous réservions généralement l'affichage de publicités à certaines tuiles spécifiques du menu principal ou au logo de l'Octogone.



Vos retours à ce sujet rendent abondamment clair le fait que l'intégration de publicités dans les ralentis et les incrustations n'est pas la bienvenue. Les publicités ont été désactivées par l'équipe et nous vous présentons nos excuses pour les perturbations du gameplay que les joueurs ont pu subir.



Nous réalisons que cet ajout aurait dû être annoncé aux joueurs en avance et que nous avons fait une erreur. Nous souhaitons nous assurer que les joueurs ont la meilleur expérience possible en jouant à EA Sports UFC 4. L'intégration de publicités pendant les ralentis et sur les incrustations ne réapparaîtra à l'avenir. Merci pour vos retours continus au sujet d'EA Sports UFC 4.

Pour info, la polémique a débuté lorsqu'un utilisateur de Reddit répondant au pseudonyme de "Ydino" a posté une vidéo d'EA Sports UFC 4 dans laquelle il est possible de voir une publicité pour la série Amazon The Boys apparaître avant et après un ralenti, ainsi que sur une incrustation en base de l'écran pendant une phase de jeu.

Dans la légende de sa vidéo "Ydino" accusait explicitement Electronic Arts d'avoir activé ces publicités dans son jeu payant des semaines après la publication des tests du jeu afin que ces derniers ne mentionnent pas la présence de ces publicités intrusives. S'il est impossible d'affirmer, faute de preuve, que là était bien la stratégie de l'éditeur américain, les apparences ne jouent pas en sa faveur.

Pour rappel, l'insertion de publicités dans des jeux payants par des éditeurs dont Electronic Arts avait déjà fait parler d'elle il y a plusieurs semaines. Cory Barlog, le réalisateur de God of War, s'était même prononcé contre cette pratique.

Que vous inspire cette situation ? Pensez-vous qu'EA a fait exprès d'ajouter les publicités une fois les tests du jeu en ligne ? Est-ce que des publicités du type de celles vues dans la vidéo vous dérangent lorsqu'elles sont intégrées dans un jeu ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.