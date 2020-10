Analogue Duo : Une PC Engine tout-en-un dévoilée

L'appétit vient en mangeant. Et si vous avez déjà pu déguster le menu de la PC-Engine Mini que Konami a commercialisé cette année, votre gourmandise appelle à davantage que ses cinquante jeux embarqués. Quelque chose se prépare en cuisine. Mais ce ne sera pas donné.

La PC Engine et toutes ses déclinaisons, les connaisseurs vous le diront : si ce n'est pas vraiment l'amour, ça y ressemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Le constructeur qui prépare une console portable rétro permettant de lancer toute la ludothèque Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance ayant déjà rencontré son public s'intéresse maintenant aux machines de NEC.

Analogue a en effet annoncé l'Analogue Duo, une console qui vous laissera jouer aux titres PC Engine, SuperGrafx, TurboGrafx-16, TurboGrafx CD, PC Engine CD ROM² et Super Arcade CD-ROM². Les petites cartouches emblématiques, les HuCards et TurboChips, ainsi que les CD seront donc compatibles. Tout ceci ne sera pas émulé mais passera par la technologie FPGA (Field-Programmable Gate Array), qui autorisera un affichage 1080, garanti sans lag et offrant tout un tas d'options d'affichage, grâce à la sortie HDMI.

Le prix de la nostalgie

Proposée en blanc et en noir, l'Analogue Duo laissera le choix de la connexion pour les manettes (jusqu'à quatre). Soit vous profiterez du Bluetooth et 2.4g des pad 8BitDo (que nous avons testé récemment) livré avec, soit du port laissant brancher les pads d'origine, ou encore des deux prises USB. Toutes les caractéristiques de cette bécane mesurant 13,8 cm de longueur et 16,8 cm de largeur sont à retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous.

Bien évidemment, une telle offre, turbo-complète pourrait-on dire, s'adresse aux portefeuilles les plus garnis. Disponible en 2021, l'Analogue Duo coûtera 199 dollars. Si vous êtes intéressés, il faudra vous signaler avec votre e-mail sur le site officiel.