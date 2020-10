TEST de la manette 8BitDo PCE Core Edition : Plus de liberté pour la PC Engine Mini

Spécialiste des manettes rétro, 8BitDo ne pouvait décemment pas manquer la sortie de la PC Engine Mini et de ses versions européenne (Coregrafx Mini) / américaine (Turbograpfx Mini). C'est donc le plus naturellement du monde que le constructeur distribue la PCE Core Edition, un petit gamepad qui a le bon goût de se passer de câble.

Comme à son habitude, 8BitDo reste fidèle au design originel des manettes qu'il copie en faisant quelques entorses sur lesquelles nous reviendrons. Avant toute chose, il est toutefois important de revenir sur la notion de sans-fil. En effet, alors que nombre de solutions font usage du Bluetooth pour se passer de câble, 8BitDo préfère les connexions 2,4 GHz. Il livre donc avec sa manette un petit dongle que l'on branche en USB sur la PC Engine Mini ou sur une Nintendo Switch. Oui, en plus de la mini console produite par Konami, 8BitDo se convertit à la Switch.

Design un peu moins anguleux

Déjà testée dans les colonnes de Gameblog, la PC Engine Mini est une réussite. Sans doute la meilleure des mini-console de rétrogaming commercialisée, elle souffre de deux-trois défauts : une disponibilité en dent de scie, un tarif relativement élevé et la présence d'une seule manette alors même qu'une bonne part du succès de la console signée Nec repose sur les titres multijoueur. Pour y remédier, il est évidemment possible de se procurer un pad supplémentaire, mais la console n'accepte que les modèles spécifiquement conçus pour elle.

8BitDo a logiquement flairé le bon coup et s'est mis en tête de distribuer un gamepad au design très proche de l'originelle, pour « pas trop cher ». Le PCE Core Edition est donc un pad que l'on trouve généralement à moins de 25 euros et qui a le bon goût d'exister en trois versions selon que vous optiez pour la mini-console japonaise (la blanche), européenne (la bleu nuit) ou américaine (la grande, noire). Trois consoles et donc trois gamepads qui se caractérisent aussi d'entrée par l'absence de câble. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact, il y a bien un cordon dans la boîte de la manette.

Celui-ci ne sert cependant pas à jouer avec elle, mais à recharger sa petite batterie de 180 mAh. Il se connecte en USB-C sur le gamepad et en USB-A de l'autre côté : en à peu près deux heures de charge, on dispose à nouveau de 15-20 heures de temps de jeu. La caractéristique que l'on remarque d'emblée est donc plutôt ce fonctionnement sans-fil de la manette et la présence d'un petit dongle USB aux couleurs parfaitement assorties avec le pad. Un dongle qui autorise alors une connexion 2,4 GHz entre la console et la manette.

Réactivité et confort d'utilisation

8BitDo a opté pour ce fonctionnement 2,4 GHz plutôt que Bluetooth afin de ne pas devoir faire avec les aléas d'une connexion certes universelle et bien pratique, mais qui souffre de quelques pertes de signal et d'une latence incompatible avec les jeux les plus dynamiques comme les shoot them up... genre particulièrement populaire sur PC Engine. Notons tout de suite que le dongle USB peut être branché sur Nintendo Switch, la manette est alors parfaitement reconnue et fonctionnelle. C'est hélas la seule autre plateforme sur laquelle le PCE Core Edition fonctionnera.

Nous aurions bien aimé qu'il soit possible de connecter la bête sur PC. Hélas, après le branchement du dongle, il ne se passe rien de bien probant. Heureusement, son fonctionnement sur PC Engine Mini est pour sa part irréprochable. Non content d'être réactive, la manette profite également d'un confort sensiblement plus important que le gamepad d'origine : pas tout à fait raccord avec le design d'origine, 8BitDo a effectivement conçu une manette aux bords plus arrondis. Les arêtes sont moins saillantes et cela rend les choses plus agréables à tenir, à garder en main de nombreuses heures durant.

La finition est d'excellente facture avec des pièces qui n'ont pas le moindre jeu. La croix directionnelle est un modèle du genre, plus agréable et plus précise que le modèle filaire qui accompagne la console. Pour ne rien gâcher, la PCE Core Edition comporte quatre boutons : l'idée est de remplacer le curseur trois positions pour l'autofire avec deux boutons « supérieurs » qui font office d'autofire. Certains utilisateurs préféreront, d'autres regretteront les curseurs. Une chose est sûre : la réplique est un peu moins fidèle au gamepad originel tel que Nec l'avait imaginé à la fin des années 80.

x x x x x EN RÉSUMÉ PLUS DE LIBERTE POUR LA PC ENGINE MINI Alors que la marque Hori distribue le gamepad de la PC Engine Mini à plus ou moins 25 euros, 8BitDo nous en propose une déclinaison sans-fil au même tarif. L'occasion de jouer à plusieurs à tous les hits de la mini-console rétro... sans être gêné par le câble. Grâce à la petite taille du dongle 2,4 GHz USB, on peut associer deux manettes PCE Core de sorte que le filaire disparaisse de notre salon. Hélas, il ne sera pas possible d'utiliser 5 de ces gamepads sur le multitap 5 ports commercialisé pour jouer à Bomberman ou Moto Roader par exemple. C'est vraiment dommage car le dongle est trop gros de quelques millimètres. Un bien beau gamepad malgré tout.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Utilisation simplissime, rien à configurer.

Finitions de bon niveau, design réussi.

Quatre boutons dont deux pour l'autofire.

Autonomie plus que correcte Compatible Nintendo Switch. Ne fonctionne pas sur PC, sur PS4 / Xbox One.

Perte du réglage des autofire.

Dongle USB trop gros pour le multitap 5 ports.