Analogue Pocket : La console portable qui lit TOUS les jeux Game Boy date ses précommandes

Constructeur s'étant fait un nom en commercialisant des éditions très personnelles et assez classieuses de consoles accusant un certain âge, la NES, la Super Nintendo et la Mega Drive, Analogue donne enfin aux collectionneurs un brin esthètes un horizon pour foncer sur son nouveau projet.

À la rédaction, on l'aime déjà. Et plusieurs craquages vont avoir lieu. L'Analogue Pocket verra ses précommandes lancées le 3 août prochain à 17h00, heure de Paris. Cette console portable rétro à l'écran 3,5 pouces de 1600 sur 1440 pixels pourra lire tous les jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance sans même un soupir et avec une émulation haut de gamme.

Que vous la preniez en blanc ou en noir, elle vous coûtera quoi qu'il arrive 199 dollars (environ 180 euros). Un outil de création musicale, Nanoloop, sera intégré. Mais pour le reste, ce sera à vous de disposer des cartouches. Différents accessoires seront proposés

Un dock chargeur (par USB-C) avec un cable HDMI à 99,99 dollars

Un étui de protection dur à 29,99 dollars

Un film protecteur d'écran à 15,99 dollars

Un chargeur rapide USB-C à 19,99 dollars

Un câble Link à 15,99 dollars

Un câble USB-C à 15,99 dollars

Un câble Nanoloop Pocket to MIDI IN à 19,99 dollars

Un câble Nanoloop Pocket to MIDI USB-A à 19,99 dollars

Un câble Nanoloop Pcoket to Analog Sync à 19,99 dollars

Et si vous pensez que c'était terminé, on vous rappelle tout de même que des adaptateurs pour d'autres consoles portables sont prévus depuis son annonce. Allez, on vous donne aussi les prix de ce ce qui s'annonce comme des objets indispensables à votre bonheur :

Adaptateur Game Gear à 29,99 dollars

Adapatateur Neo Geo Pocket Color à 29,99 dollars

Adaptateur Atari Lynx à 29,99 dollars

Les livraisons débuteront en 2021. Si vous avez les fonds, de la chance et qu'il n'y a pas de rupture...