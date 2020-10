Assassin's Creed Valhalla dévoile ses configurations PC : 4K ou 60 FPS au choix

Alors que les consoles dites de nouvelle génération s'apprêtent à débarquer chez les joueurs les plus fortunés (ou enthousiastes, c'est selon), les éditeurs prêts à franchir le pas dévoilent peu à peu les spécificités techniques de leurs premières cartouches. Quitte à tordre le cou à certaines idées reçues.

À voir aussi : Assassin's Creed Valhalla : Nos impressions réconciliées après 6 heures de jeu

Camille a-t-il senti la terre trembler ? Alors qu'Ubisoft avait déjà eu le loisir de préciser que les versions consoles d'Assassin's Creed Valhalla tourneraient en 4K et à 60 FPS sur Xbox Series X et sur PlayStation 5, la publication des configurations pour PC obligera les joueurs à faire un choix : ce sera donc 4K ou 60 FPS.

En effet, la liste des 5 modes proposés (et disponible dans notre galerie d'images) permet de faire tourner les aventures colonisantes d'Eivor en 1080p à 30 FPS pour peu que l'on dispose de 8 Go de RAM et d'une carte graphique de 4 Go (MAD R9 380 ou NVidia GeForce GTX 960), le mode Ultra qui nécessite d'être équipé de 16 Go de RAM et d'une carte graphique de 8 Go (AMD RX 5700XT ou NVidia GeForce RTX 2080) permettra bien un affichage en 4K, mais à 30 FPS seulement.

Pour les envahisseurs avides de fluidité, Assassin's Creed Valhalla propose évidemment un rafraîchissement à 60 FPS, mais il faudra pour cela se "limiter" à un affichage 1440p. Si cette guerre des chiffres ne manquera pas d'en faire parler certains, rappelons tout de même que la direction artistique d'Assassin's Creed Valhalla profite quel que soit le mode d'une jolie palette de couleurs automnales, bien de saison, comme nous vous en faisions part hier dans notre seconde preview bien plus rassurante que notre premier contact de l'été.

Faites vos jeux (et vos comptes), car Assassin's Creed Valhalla et ses envahisseurs roux accostera le 10 novembre prochain sur Google Stadia, PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X/S, et le 19 novembre sur PS5.