Mass Effect : La trilogie remasterisée non-annoncée classifiée en Corée du Sud

Des mois que ça dure. Et toujours rien d'officiel de la part d'Electronic Arts. Pourtant, nombreuses sont les sources de l'industrie qui, après l'apparition d'indices éloquents, parlent d'un retour du Commandant Shephard avec ses meilleurs tubes. Et à en croire le Pays du Matin Calme, la rumeur a des chances de prendre fin bientôt.

Comme l'ont repéré les snipers de Gematsu, Mass Effect Legendary Edition a été classifié en Corée du Sud par le Game Rating and Administration Commitee. Sous ce titre se cacherait celui que l'on n'a pas jamais cessé d'appeler Mass Effect Trilogy HD Remaster, qui serait donc le regroupement des trois premiers épisodes de la série, retravaillés pour l'occasion, dont Electronic Arts ne cesserait de repousser l'annonce, à en croire Jeff Grubb de VentureBeat.

On rappelle que selon le journaliste américain, cette compilation remasterisante de la trilogie de BioWare achevée en 2012 serait attendue pour début 2021 sur PS4, Xbox One et PC. Et que, en général, une fois un titre listé officiellement, il ne s'écoule que quelques mois avant la sortie, comme on a pu le constater récemment avec Demon's Souls sur PS5, par exemple.

Doit-on s'attendre à une officialisation prochaine ? HEIN ? Je vous le demande.