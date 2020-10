Xbox Series X/S : Microsoft reparle de la rétrocompatibilité, 500.000 heures de Test

Après Sony ce vendredi 9 octobre, c'est au tour de Microsoft d'avancer à nouveau (après mai dernier) quelques précisions au sujet d'une des fonctionnalités qui fait le plus parler dans les chaumières et les rédactions : la rétrocompatibilité.

Parce que pouvoir profiter de ses anciens jeux sur les supports les plus récents est un angle d'attaque à ne pas négliger, Xbox revient à la charge sur la rétrocompatibilité des modèles Xbox Series X et S avec les jeux des générations Xbox, Xbox 360 et Xbox One.

Peggy Lo, en charge du programme de compatibilité chez Xbox explique dans un nouvel article que ses équipes ont passé, en 2019, plus de 500.000 heures à tester des titres de chaque machine pour préparer l'arrivée de la Next-Gen. Mais pourquoi donc ? Pour s'assurer que le confort soit optimal et que chaque jeu se revive dans des conditions idéales, avec des améliorations.

Voici tous les détails :

Profitez de vos jeux comme jamais sur Xbox Series X et Series S

Les jeux rétrocompatibles tourneront sur Xbox Series X et Series S en exploitant tout le potentiel du CPU, du GPU et du SSD. Pas de mode boost ou de réduction de la fréquence du signal d'horloge : toute la puissance de ces consoles sera consacrée à ces jeux rétrocompatibles. Ils pourront donc fonctionner au maximum de leur capacité prévue à l'origine mais profiteront également des bénéfices des nouvelles consoles, comme d'un nombre d'images plus stable et plus élevé ainsi que de résolutions plus hautes et donc d'une qualité visuelle améliorée. Leurs temps de chargement seront aussi drastiquement réduits, grâce au SSD NVME sur mesure au coeur de la Xbox Velocity Architecture.

Auto HDR pour tout le monde

Les jeux d'aujourd'hui utilisent souvent le HDR (High Dynamic Range) pour améliorer leur qualité visuelle globale. Grâce au HDR, la plage de luminosité et de couleurs affichées s'élargit, ce qui donne le sentiment d'une image plus riche, plus profonde, par rapport au SDR (Standard Dynamic Range). Par exemple, la lumière d'une lampe torche gagne en intensité et des fleurs rouges deviennent éclatantes.

Bien sûr, des milliers de jeux sont sortis avant l'apparition du HDR, qui a accompagné la Xbox One S, et parfois, certains développeurs ne disposaient pas du temps ou des ressources nécessaires pour implémenter le HDR dans leurs jeux Xbox One. La Xbox Series X et la Xbox Series S introduiront une nouvelle fonctionnalité : l'Auto HDR. Celui-ci permet d'appliquer le traitement HDR de l'image aux titres initialement sortis en SDR et améliore la qualité visuelle de ces derniers sans pour autant interférer avec leur vision artistique d'origine. Comme la console elle-même se chargera d'appliquer l'Auto HDR matériellement, il ne nécessitera aucun effort supplémentaire du CPU, du GPU ou de la mémoire, et aucune latence ne viendra entraver votre expérience de jeu.

Les images ci-dessous montrent de quelle manière l'Auto HDR peut améliorer la qualité visuelle, sans pour autant dénaturer l'identité graphique d'un jeu. Les images HDR sont plus claires et disposent de plus de couleurs là où on les attend et le reste de l'image conserve l'intention d'origine.

Des innovations pour quelques-uns des grands classiques

Comme évoqué plus haut, l'équipe a joué pendant plus de 500 000 heures, pour s'assurer que l'intégralité des titres rétrocompatibles vous fournisse la meilleure expérience possible, quel que soit votre jeu préféré. Au-delà des améliorations dont ces jeux disposeront grâce à la puissance de nos nouvelles machines, l'équipe continue d'innover et de repousser les limites, pour que votre bibliothèque actuelle de titres soit plus agréable à jouer et à regarder, sans aucun coût supplémentaire et sans travail de la part des développeurs, tout en respectant la vision artistique des créateurs d'origine.

Une nouvelle technologie pour doubler le nombre d'images par seconde

La Xbox Series X et la Xbox Series S offrent des performances dignes de la nouvelle génération à vos jeux préférés. Un nombre d'images par seconde plus élevé, plus stable, leur permet d'être plus fluides et le gameplay s'en retrouve d'autant plus immersif. Le processeur sur mesure permet de telles améliorations : ces titres profitent du CPU, du GPU et de la mémoire supplémentaire de ces nouvelles consoles. De plus, l'équipe en charge de la rétrocompatibilité a développé de nouveaux moyens de doubler le nombre d'images par seconde pour certains titres. Cette technologie n'est pas compatible avec tous les jeux, souvent à cause de leur moteur physique ou de leurs animations, mais lorsqu'elle l'est, elle peut pousser les moteurs de certains jeux à donner un résultat plus fluide que ce que nous avons pu connaître lors de leur sortie. La vidéo ci-dessous montre que le nombre d'images par seconde de Fallout 4 passe de 30 à 60 lorsque celui-ci tourne sur Xbox Series S, de quoi profiter du titre légendaire d'une manière inédite.

Des graphismes améliorés qu'il faut voir pour y croire

Sur Xbox One, nous avons pu établir une liste de titres Optimisés pour Xbox One X grâce à la méthode Heutchy. L'optimisation permettait à des jeux Xbox 360 s'affichant d'ordinaire en 720p et à des titres de la toute première Xbox tournant en 360p d'être joués en 4K sur Xbox One X : une résolution bien supérieure à celles qu'ils proposaient sur leur console d'origine. Nous allons continuer à utiliser la méthode Heutchy pour que certains titres puissent être affichés en 1440p sur Xbox Series S et en 4K sur Xbox Series X.

Le filtrage amélioré des textures sera également disponible pour les titres rétrocompatibles sur Xbox Series X et Series S. Sur Xbox One X, une partie du catalogue profitait d'un filtrage anisotrope plus élevé, pour améliorer la qualité visuelle des titres. Sur Xbox Series X et Series S, la quasi-totalité des jeux rétrocompatibles pourront profiter d'un filtrage anisotrope multiplié par 16 : ces titres n'auront jamais été aussi beaux.

Respecter notre promesse

L'équipe en charge de la rétrocompatibilité a travaillé dur pour que tous les jeux que vous aimez puissent être disponibles sur Xbox Series X et Xbox Series S. Jouer à ces jeux sera toujours aussi simple et magique. Il suffira d'insérer les disques de vos jeux rétrocompatibles Xbox One, Xbox 360 ou de la première Xbox dans votre Xbox Series X, d'installer un titre et vous serez paré à jouer. Votre bibliothèque numérique apparaîtra instantanément et vous pourrez télécharger sur votre console lorsque vous vous connecterez. Si vous avez déjà installé des jeux sur un disque dur externe, vous pourrez connecter celui-ci à votre Xbox Series X ou Series S. Tout ceci sera possible, sans aucun coût supplémentaire. Et grâce aux sauvegardes dans le cloud, vous pourrez continuer vos parties là où vous les aviez laissées. Pour celles et ceux qui jouent encore sur Xbox 360, sachez que les sauvegardes dans le cloud seront bientôt gratuites pour toutes et tous, ce qui facilitera encore le transfert de vos jeux préférés vers la Xbox Series X ou Series S.



Il est fondamental pour nous de continuer à préserver les jeux de notre passé, c'est une promesse que nous ne cesserons d'honorer. La rétrocompatibilité vous permet de revivre vos meilleurs souvenirs d'une manière inédite. Vos jeux préférés conservent tout ce que les développeurs d'origine avaient imaginé, tout en vous proposant de nouvelles fonctionnalités et des améliorations. Nul besoin de regarder en arrière, vos jeux sont là, prêts à vous suivre dans la nouvelle génération de Xbox.

Sacré programme, n'est-ce pas ? Xbox Series X et Series S seront disponibles le 10 novembre prochain. Et si vous avez envie d'en savoir plus, le bon Romain vous dit TOUT dans un dossier aux petits oignons.