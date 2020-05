Xbox Series X : Framerates doublés, HDR, 4K, jeux ajoutés, Microsoft parle de la rétrocompatibilité

La rétrocompatibilité de la Xbox Series X avec des jeux remontant jusqu'à la toute première Xbox est incontestablement un point fort de la prochaine machine de Microsoft. Et si les joueurs savaient déjà que certains jeux Xbox One bénéficieront d'une résolution 4K native sur Series X, d'autres améliorations techniques de titres issus du "back catalogue" sont également prévues.

Microsoft a diffusé aujourd'hui de nouvelles informations au sujet de la rétrocompatibilité sur Xbox Series X par l'intermédiaire d'un article du Xbox Wire signé par Jason Ronald, le "director of program management sur Xbox Series X."

Comme indiqué précédemment, la Xbox Series X permettra de jouer d'emblée à tous les jeux Xbox One ainsi qu'aux jeux Xbox 360 et Xbox déjà jouables sur Xbox One. Selon Jason Ronald, tous ces jeux rétrocompatibles tourneront mieux sur Xbox Series X qu'ils ne le faisaient pas le passé, et ce sans aucune modification spécifique, "boost mode" ou "down clocking." Il explique que cela est permis par le processeur, la processeur graphique et le SSD de la Xbox Series X. Ces éléments permettent un framerate plus stable et/ou plus élevé, une résolution optimale ou encore une réduction "significative" des temps de chargement. D'après Jason Ronald, ce dernier élément est permis par le SSD NVME customisé de la Xbox Series X qui sert à faire tourner l'architecture "Xbox Velocity."

4K, HDR et 60 fps potentiellement rétroactifs

En parallèle à ces améliorations automatiquement permises par le hardware, l'équipe en charge de la rétrocompatibilité a, en partenariat avec le Xbox Advanced Technology Group, développé des capacités additionnelles. Gérées directement par la plate-forme, ces dernières apportent des améliorations techniques aux jeux rétrocompatibles qui ne nécessitent pas de travail additionnel de la part des développeurs originaux des jeux. Parmi ces nouvelles améliorations se trouve une technique dite de "reconstruction du HDR" qui ajoute automatique du HDR (sans impact négatif sur les performances du jeu) à des jeux Xbox One, Xbox 360 et même Xbox.

Jason Ronald explique qu'en plus de cette "reconstruction du HDR," l'équipe en charge de la compatibilité prépare d'autres améliorations qui cette fois seront appliquées à certains jeux spécifiques. Grâce à différentes techniques, dont la méthode Heutchy déjà évoquée par le passé, certains titres pourront voir leur résolution native monter jusqu'à la 4K ou se voir appliquer du filtrage anisotrope (afin de réduire l'aliasing et le flou sur les textures). D'autres innovations évoquées ici permettront de doubler le framerate de certains jeux (qui passeront donc de 30 à 60 fps ou de 60 à 120 fps). D'après Jason Ronald, ces modifications sont appliquées sans qu'elles nuisent à la vision artistique originale des créateurs des jeux concernés.

Microsoft rappelle au passage que la fonctionnalité Quick Resume de la Xbox Series X, qui permet de passer rapidement d'un jeu à l'autre et de reprendre immédiatement où le joueur en était, fonctionnera également avec les jeux rétrocompatibles.

Des jeux rétrocompatibles supplémentaires bientôt ajoutés ?

Détail intéressant pour les joueurs dont les jeux Xbox fétiches ne sont pas encore rétrocompatibles, Jason Ronald indique que son équipe accepte toujours les retours des joueurs au sujet des jeux qu'ils souhaiteraient voir ajoutés à la liste des jeux rétrocompatibles. Il précise cependant que "faire revivre" d'anciens jeux demande à Microsoft de relever des défis techniques et légaux (ces derniers concernent les problèmes de "licensing" lié à l'exploitation d'anciens jeux). Microsoft avait annoncé en avoir fini avec l'ajout de titres à la liste des jeux rétrocompatibles. Mais de toute évidence, le géant américain a changé son fusil d'épaule à ce sujet.

Jason Ronald précise au passage que les équipes de Xbox ont déjà passé "plus de 100.000 heures" à tester les anciens jeux Xbox sur Xbox Series X. D'ici la sortie de la Xbox Series X à la fin de l'année, cette même équipe aura selon lui passé "bien plus de 200.000 heures" à faire ces mêmes tests afin de s'assurer que la compatibilité de la nouvelle console avec ces anciens jeux sera optimale dès le lancement de la machine.

Il faudra bien évidemment juger sur pièce pour constater l'ampleur des améliorations apportées par la Xbox Series X aux jeux issus des catalogues des anciennes Xbox. La Xbox One X a en tout cas déjà donné un aperçu de ce que l'équipe rétrocompatibilité de Xbox est capable de faire en termes de "ravalement" de "vieux" jeux. Tous ces éléments combinés ont donc de quoi mettre l'eau à la bouche des fans de longue date des consoles Xbox. Pour rappel, la Xbox Series X est toujours prévue pour la fin de cette année.

Que pensez-vous de toutes les améliorations promises ici par Jason Ronald ? Une telle rétrocompatibilité boostée constitue-t-elle un argument de vente de la Xbox Series X à vos yeux ? Quels jeux mériteraient d'être ajoutés à la liste des jeux rétrocompatibles ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.