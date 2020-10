Call of Duty Black Ops Cold War : Le FOV réglable sur console et arrivée du marquage

Call of Duty : Black Ops Cold War est attendu pour la fin d'année et nombreux sont les joueurs à être impatients quant à l'arrivée du FPS de guerre. Cette fois-ci, c'est Treyarch qui communique à propos de deux fonctionnalités. Indispensables ?

Treyarch a donc indiqué que le FOV (Field of View) serait ajustable sur consoles. En gros, vous pourrez ajuster votre champ de vision histoire de viser juste. Autrefois une fonctionnalité PC, elle sera donc désormais également utilisable sur console. Vous pourrez d'ailleurs l'essayer durant la phase de bêta, mais comme l'indiquent les développeurs, le framerate peut parfois s'avérer instable, le FOV étant encore en cours de perfectionnement.

L'autre fonctionnalité est l'arrivée du "ping" sur le multijoueur. La possibilité de marquer les ennemis comme c'est le cas dans Warzone. Une feature demandée par les joueurs et qui va donc bel et bien arriver. Vous pourrez ainsi marquer des endroits et des ennemis ; on sent que les développeurs sont à l'écoute de la communauté.

Reste désormais à attendre l'ouverture de la bêta anticipée prévue pour aujourd'hui à 19h, heure française, précises. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le planning de la bêta par ici.

