Call of Duty Black Ops Cold War précise les dates de sa bêta, la PS4 servie en premier

Dans la vraie vie comme sur les champs de bataille virtuels, il convient de confronter la bleusaille à un baptême du feu en bonne et due forme, avant d'envoyer le gros des troupes se jeter contre les forces ennemies. En bon vétéran du casse-pipe, l'éditeur Activision sait qu'il a aujourd'hui besoin de vous pour les derniers réglages. Engagez-vous, qu'ils disaient...

Revenu indemne du front (ne lui demandez pas comment), notre bon soldat Rami vous avait déjà parlé des dates évoquées pour lancer la beta de Call of Duty Black Ops Cold War, un rendez-vous qui se confirme aujourd'hui tout ce qu'il y a de plus officiellement.

C'est sur fond de Johan Strauss que le géant de l'industrie nous confirme donc le planning des festivités, qui se dérouleront en deux temps, en fonction de votre étendard et de votre portefeuille.

PlayStation 4

Early Access : du 8 au 9 octobre

Beta ouverte : du 10 au 12 octobre

Cross-Play

Early Access PC et Xbox One : du 15 au 16 octobre

Beta ouverte PlayStation 4 : du 15 au 16 octobre

Beta ouverte à tous : du 17 au 19 octobre

Il ne vous reste donc plus qu'à sortir vos agendas et à prendre vos dispositions pour fragger à tout va, et à nous faire part de vos premiers retours. Rappelons que la guerre, la vraie, débutera avec le son du tocsin et l'arrivée de Call of Duty Black Ops Cold War le 13 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.