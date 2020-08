Call of Duty Black Ops Cold War : Une bêta pour début octobre ?

Call of Duty Black Ops Cold War fait furieusement parler de lui depuis ces derniers jours. Aujourd'hui, le titre développé par Treyarch revient sur le devant de la scène pour sa future bêta à venir. On y croit ?

Comme chaque année, les joueurs qui ont précommandé la nouvelle itération de Call of Duty se retrouve à détenir un accès anticipé à une bêta multijoueur. Le volet de cette année ne semble pas déroger à la règle.

En effet, c'est Call of Duty : WWII qui a vendu la mèche et plus particulièrement sur la date de ladite bêta :

Le partenariat entre Sony et Activision semble toujours d'actualité, car la capture d'écran indique que la bêta en question arriverait le 8 octobre prochain sur PS4. Elle serait ainsi disponible quelle que soit la version précommandée.

Call of Duty Black Ops Cold War soufflera le chaud et le froid dès le 13 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.