PS5 : Durée de vie, hommages à PlayStation, etc. le jeu offert avec la console se précise

Sony a eu la sympathique idée d'inclure Astro's Playroom, la suite du génial Astro Bot : Rescue Mission, dans chaque exemplaire de PS5. Le jeu, dont la mission est de permettre aux possesseurs de PS5 d'essayer les fonctionnalités de sa manette DualSense, vient de voir une partie de son contenu détaillé.

Le site du magazine japonais Famitsu a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec le sémillant Nicolas Doucet, le directeur du Sony Japan Studio, au sujet d'Astro's Playroom, le nouveau jeu de la Team Asobi de ce même studio.

Présenté comme étant un jeu complet, Astro's Playroom n'en est pas moins un jeu fourni gratuitement avec chaque PS5. Il est donc logique de s'interroger au sujet de l'envergure totale du jeu. Selon Nicolas Doucet, le jeu demande quatre à cinq heures pour être terminé.

Le big boss de Japan Studio indique également que le jeu contient de nombreux hommages cachés aux 25 ans d'histoire de PlayStation. Le jeu permet de collectionner des artéfacts ainsi que des pièces de puzzle et Nicolas Doucet révèle que les joueurs qui finissent le jeu intégralement découvriront une surprise destinée aux fans de longue date de PlayStation (il s'amuse du fait que les joueurs les plus jeunes ne la comprendront pas nécessairement).

À noter également que le développeur explique qu'Astro's Playroom et la manette DualSense ont plus ou moins été développés conjointement par son équipe et l'équipe hardware de Sony afin que l'un tire parti de l'autre et vice versa. Il indique aussi que le jeu découle de 80 démos techniques conçues par lui et son équipe pour voir ce que permet la nouvelle technologie embarquée dans la DualSense. Certains éléments de ces démos se sont par ailleurs retrouvés dans le jeu final.

Pour rappel, Astro's Playroom est inclus gratuitement dans chaque PlayStation 5. Le jeu sortira donc en même temps que la console le 19 novembre prochain.