PS5 : Quel avenir pour les jeux Bethesda exclusifs ? Phil Spencer répond

Microsoft et Bethesda/ZeniMax ont fait trembler la planète jeu vidéo aujourd'hui en annonçant le rachat du second par le premier. Tout de suite après cette annonce s'est posée la question de la situation des contrats d'exclusivité liant Bethesda et Sony autour de certains jeux. Phil Spencer a rapidement clarifié la chose.

Des suites de l'annonce du rachat de ZeniMax Media, de nombreux joueurs se sont demandé ce qu'il allait advenir de titres comme Ghostwire : Tokyo ou Deathloop, des titres annoncés comme étant des exclusivités (console) PS5.

Interrogé par Dina Bass de Bloomberg à ce sujet, Phil Spencer, le grand patron de Xbox, a confirmé que Microsoft honorera les contrats d'exclusivité qui existent actuellement autour de ces deux titres (et tout pousse à penser qu'ils sortiront sur Xbox une fois l'exclusivité temporaire arrivée à terme).

Et pour ce qui est des futurs jeux made in Bethesda, Phil Spencer a logiquement confirmé qu'ils seront proposés sur Xbox et PC. D'éventuelles commercialisations sur "d'autres consoles seront étudiées au cas par cas" (propos relayés sur Twitter par Jason Schreier). La logique, et la stratégie actuelle de Microsoft, semblent donc respectées.

Pour rappel, Deahtloop et Ghostwire : Tokyo sont tous les deux prévus pour l'année prochaine sur PS5 et PC.

Que pensez-vous de cette situation ? Êtes-vous rassurés que les jeux sortent tout de même sur PS5 ? Pensez-vous que Bethesda continuera de sortir des jeux sur PS5 et consoles Nintendo par la suite ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.