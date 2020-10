Need for Speed Hot Purtsuit : Le remaster annoncé en vidéo et en images

Ce n'était plus un secret, il restait cependant à découvrir la chose de façon officielle. C'est désormais chose faite et par l'intermédiaire d'une vidéo, EA a confirmé qu'un remaster de Need For Speed Hot Pursuit était bien dan les tuyaux. Et les jeux vont très bientôt sortir des tuyaux d'ailleurs. Un tuyau ? Thomas en avait déjà eu un il y a quelques jours...

Les amoureux de la licence n'en peuvent plus de demander un héritage à Hot Pursuit qui se révèle être un des meilleurs jeux de la série si ce n'est le meilleur. A défaut d'un nouveau jeu, c'est donc d'un tuning de la version originale qu'il va s'agir ici, mais avec quelques nouveautés que l'on découvre par l'intermédiaire de cette vidéo intitulée 510 (lire five ten pour être in).

Bien entendu il profitera d'une refonte graphique pour s'approcher des standards actuels, mais sera aussi pourvu des principaux DLC (pack rebelles, supersport, armé et dangereux...) qui ont accompagné sa sortie. Le multijoueur passe également cross-plateform sur les supports prévus à savoir PC (30€), PS4, Xbox One et Switch (40€ sur consoles).

Need for Speed Hot Pursuit Remastered est d'ores et déjà disponible à la précommande pour une sortie prévue au 6 novembre, sauf sur Switch où il se fera désirer jusqu'au 13, date qui avait été leakée initialement.

Allez-vous à nouveau craquer pour de la poursuite chaude ? Ou allez-vous simplement en profiter pour découvrir le meilleur jeu de la série ?