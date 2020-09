Need For Speed Hot Pursuit : Le Remaster fuite une nouvelle fois, une annonce prochainement ?

Cela fait plus d'un quart de siècle que la série Need For Speed vient assouvir avec plus ou moins de réussite les envies de vitesse dans un cadre légal et non-léthal. Et si les épisodes se multiplient comme les pains dans une mythologie locale, l'épisode Hot Pursuit sorti en 2010 revient souvent dans la bouche des amateurs de vitesse.

Et si le directeur général du studio Criterion Games affirmait au printemps dernier qu'ils travaillaient sur un tout nouvel épisode, c'est bien celui de la poursuite brûlante qui refait aujourd'hui parler de lui.

Le mois dernier, un remaster apparaissait de façon quelque peu impromptue sur la version britannique d'Amazon (comme en atteste notre galerie d'images) avec quelques précisions, puisque le jeu était alors annoncé sur Switch et Xbox One pour le 13 novembre prochain.

Le feuilleton continue aujourd'hui, puisque Need For Speed Hot Pursuit Remaster vient d'être évalué par le Game Content Rating Committee, l'organisme coréen chargé de la classification des jeux, et fait donc de sa sortie un des fameux secrets de Polichinelle dont l'industrie ne manque pas.

En attendant de découvrir à quel moment Electronic Arts jugera opportun de nous mettre au parfum, vous pouvez toujours vous replonger dans le test du père Julo, qui réussissait à mentionner la 3DO dans un papier de... 2010. Quel homme.