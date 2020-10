Crash Bandicoot 4 It's About Time : Une version Xbox Series X fuite via l'ESRB

C'est le problème des jeux qui déboulent alors qu'une génération s'apprête à tirer sa révérence : ils ont beau jurer fidélité aux monarques en place, tout le monde les soupçonne de préparer le coup d'après. Pour le retour en grâce de Crash Bandicoot, les preuves s'accumulent...

Le marsupial avait en effet déjà profité du meilleur jour de l'année pour semer malgré lui quelques indices concernant son infidélité future : annoncé sur PlayStation 4 et Xbox One, Crash Bandicoot 4 : It's About Time laissait alors entrevoir une sortie assez logique sur PC et Switch, bien que l'éditeur Activision n'a pas encore vendu la mèche, fenêtre de lancement oblige.

Aujourd'hui, c'est vers une toute nouvelle génération de consoles que les regards se tournent, puisque l'ESRB, célèbre organisme chargé de la classification outre-Atlantique, vient en effet de lister sur son site Internet l'arrivée d'une version Xbox Series X. La fiche est également disponible dans notre galerie d'images, au cas où celle-ci viendrait à disparaître comme par enchantement.

Si cette boulette s'avère suivi des faits, il y a évidemment fort à parier que ce portage next-gen ne soit pas le seul, et l'on se demande donc par quel miracle le nouveau jeu de Toys for Bob ne trouverait finalement pas le chemin de la PlayStation 5.

Mais tout ceci n'est évidemment que pure spéculation, et il faudra encore patienter pour découvrir si les nouvelles aventures du plus célèbre des bandicoots accompagneront également l'arrivée des nouvelles machines...