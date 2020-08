Crash Bandicoot 4 : Le site officiel mentionne deux autres plateformes potentielles

Prévu pour fêter son retour en grande pompe au mois d'octobre prochain, le père Crash Bandicoot continue pour l'heure de jurer à qui veut l'entendre que son arrivée tonitruante n'est planifiée que sur PlayStation 4 et Xbox One. Mais sur la faille de San Andreas, les californiens de Toys for Bob ont eux aussi sentir la terre bouger...

Il faut bien dire que nous avons de bonnes raisons de nous méfier : lors de son retour triomphal et remasterisé via la N.Sane Trilogy, l'ex-mascotte non-officielle nous avait fait patienter douze longs mois pour sortir sur d'autres plateformes que la PlayStation 4, avec le succès que l'on sait, puisque ce pécéiste de Camille aura fini par faire l'acquisition d'une Switch tout en gardant la tête haute.

Et parce que la possibilité de rendre n'importe quelle expérience transportable la rend aux yeux des joueurs immédiatement plus désirable, nous n'avions pas manqué d'interpeller le producteur Lou Studdert à ce sujet lors de notre premier contact avec Crash Bandicoot 4 : It's About Time. Le sourire à peine dissimulé de l'intéressé alors qu'il insistait sur les deux consoles current-gen déjà citées nous donnait sans doute une idée des plans de Toys for Bob.

Et c'est donc sans une immense surprise que l'on découvre aujourd'hui à la faveur du compte Twitter Sunwer Prower que le site officiel du jeu mentionne dans son code une autre console, pour l'instant inaccessible autrement :

Via la page de Crash Bandicoot 4, vous trouverez une trace de la Switch. Plus précisément, il s'agit d'un script qui inclut l'élément «Nintendo Switch» dans le menu des plateformes disponibles. Vous pouvez le vérifier vous-même.

En réponse, un autre utilisateur du réseau annonce de son côté avoir découvert la mention du PC dans le même code, et il ne tiendra donc qu'à vous d'aller vérifier ces dires, histoire de se remémorer ces fichus cahiers de vacances qui ne nous manquent décidément pas.

Selon le discours officiel, Crash Bandicoot 4 : It's About Time poursuivra les aventures azimutées du célèbre péramélidé le 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One, donc.