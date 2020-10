Ghost of Tsushima : La mise à jour 1.1 arrive avec du New Game + et du Multi

Les cinéphiles et autres passionnés de culture nippone ne le savent que trop bien : les samouraïs obéissent à un code d'honneur très strict, et la trahison d'une promesse les amène généralement à répandre leurs entrailles sur un tatami flambant neuf. C'est dire si Ghost of Tsushima se devait d'honorer sa promesse estivale.

En attendant de pouvoir à nouveau poser le pied sur l'Archipel (au printemps prochain selon les derniers échos des savanes), les joueurs trouveront avec l'arrivée de la mise à jour 1.1 de Ghost of Tsushima une bonne raison d'aiguiser leur katana..

Ghost of Tsushima Legends, le mode multijoueur du jeu de Sucker Punch arrivera avec cette même mise à jour le 16 octobre prochain, et permettra au père Jin Sakai de se sentir un peu moins seul, puisque l'aventure pourra désormais se jouer en coopération à deux. Mieux : le mode Mission de survie proposera à quatre guerriers féodaux d'unir leurs forces. Cette nouveauté vous obligera à choisir entre quatre classes : Samouraï, Chasseur, Rōnin ou Assassin, pour ensuite affronter des vagues d'ennemis, et espérez obtenir des récompenses destinées à vous octroyer un supplément de... classe.

Visiblement soucieux d'entretenir l'une de ses dernières exclusivités PS4, Sony précise d'avance qu'un futur mode Raid fera également son apparition après la mise à jour 1.1, histoire de déjà préparer les esprits faibles à "l'après".

Que les bons vieux joueurs solo se rassurent : Sucker Punch en place également une pour eux, puisqu'un New Game + sera disponible dès le 16 octobre, dans lequel vous conserverez l'intégralité des techniques déjà maîtrisées ou des éléments déjà débloqués. Un nouveau destrier viendra attester aux yeux de tous de votre maîtrise du katana, mais des charmes inédits feront également leur apparition en jeu, aux côtés d'interlocuteurs inédits. Et parce que le test de Joniwan semble avoir été lu avec attention un peu partout, de nouveaux Trophées seront également de la partie. Bah tiens.

Allez, faites preuve d'encore un peu de patience : la mise à jour gratuite de Ghost of Tsushima et son mode Legends se téléchargeront dès le 16 octobre sur PlayStation 4, でござる !