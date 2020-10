Xbox Series X/S : N'installez que le contenu qui vous intéresse, les explications du "Major Nelson"

Si la nouvelle génération de consoles qui s'apprête à relancer l'économie nous promet depuis des mois des lendemains qui chantent, les premières prises en main lèvent parfois le voile sur quelques déconvenues, à l'instar de la Xbox Series X et de son OS qui prend ses aises. Mais Microsoft n'a pas dit son dernier mot, oh que non...

C'est ce qui s'appelle avoir réponse à tout : après l'annonce du Tera de stockage brut de la Xbox Series X ramené à 802 Gigas de disponible in fine, le haut gradé du constructeur américain que l'on connait sous le pseudonyme "Major Nelson" a contre-attaqué lors de son "Xbox Podcast" numéro 717, évidemment consacré au futur de la marque :

Au-delà du matériel, nous avons en réalité apporté des améliorations à l'interface utilisateur pour vous permettre de gérer plus facilement votre stockage.



A titre d'exemple, l'une des nouvelles fonctionnalités que nous avons ajouté réside dans la possibilité de désinstaller sélectivement différents composants du jeu si ce dernier le permet.



Si les développeurs décident de l'intégrer, vous pouvez en fait désinstaller la campagne solo d'un jeu qui ne vous intéresse que pour sa partie multijoueur, afin de tirer le meilleur du stockage dont vous disposez.

Vous l'aurez compris : les Xbox Series X et S pourront donc parfaitement segmenter certaines composantes d'un jeu pour ne conserver que celles qui vous intéressent, et l'on parvient sans mal à transposer l'exemple de Larry Hryb en quelque chose de concret, puisque bon nombre de bleus laissent tout simplement tomber la campagne solo d'un Call of Duty avant de se concentrer uniquement sur sa dimension en ligne.

Voilà qui permettra sans doute de faire relativiser certains joueurs sur cette sombre affaire d'OS, mais aussi sur le prix quelque peu exorbitant de la carte d'extension de stockage récemment dévoilé. Encore faut-il évidemment que les développeurs jouent le jeu...

Rappelons que les Xbox Series X et S viendront toutes les deux siffler le coup d'envoi de la nouvelle génération le 10 novembre prochain, qu'on se le dise.