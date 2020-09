Xbox Series X : Le système d'exploitation prend beaucoup de place, à quoi s'attendre ?

Sans doute plus préoccupé par la réaction d'un public américain que par le reste de la communauté des joueurs, Microsoft a commencé à laisser nos confrères d'outre-Atlantique découvrir la puissance de la nouvelle Xbox Series X. Et si les réjouissances sont nombreuses, tout n'est malheureusement pas rose au pays de la next-gen.

Nos confrères d'IGN ont ainsi eu le temps de profiter depuis plusieurs jours de temps de chargements optimisés à souhait, et de voir leurs vies de joueurs grandement facilitées par l'arrivée du Quick Resume, qui permet de passer quasi-instantanément d'un jeu en cours à l'autre.

Mais une donnée chiffrée risque de ne pas faire le bonheur des joueurs boulimiques, puisque les américains sont également aller mettre leur nez dans le stockage interne de la Xbox Series X. Si la communication officielle affiche fièrement un Téraoctet de capacité (soit quelque 931 Go in fine), le système d'exploitation et les fichiers systèmes occupent une place telle qu'il ne reste au nouvel acquéreur désireux de sauter à pied joints dans la nouvelle génération 802 Go de disponible à l'allumage, avant que n'arrivent les futures mises à jour. C'est ce qui s'appelle prendre ses aises.

Cet espace disponible représente donc environ 8 Red Dead Redemption II compilés, au taux de change actuel du marché. Voilà qui ne fera pas forcément le bonheur des collectionneurs de jeux dématérialisés (il doit bien y en avoir un ou deux), puisque la folle inflation qui caractérise la taille des productions AAA n'est a priori pas prête de s'arrêter.

Si la fameuse carte d'extension de stockage de la belle permet, toujours selon IGN, de booster cette dernière avec 920 Go supplémentaires, son prix récemment dévoilé de 269,99 euros risque d'en faire réfléchir plus d'un... Heureusement, il reste évidemment possible de brancher un disque dur USB 3.1 histoire de limiter les frais. Le jeu vidéo va-t-il finir par devenir un loisir de riche ? À, vous de nous faire part de vos avis goldés dans les commentaires ci-dessous.

La Xbox Series X et Series S sont toutes deux prévues pour relancer l'économie dès le 10 novembre prochain.