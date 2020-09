Xbox Series X-S : Le prix français de la "carte mémoire" 1 To officialisé et il est conséquent

Plus tôt aujourd'hui, l'annonce des prix américain et australien de la "carte d'extension de stockage" Seagate pour Xbox Series X et S a été révélé. Et ces derniers laissaient entendre que l'addition serait relativement salée en France aussi. Ce que Microsoft vient de confirmer.

Microsoft vient donc d'annoncer que la "carte d'extension de stockage" d'1 To produite en collaboration avec Seagate sera vendue au prix de 269,99 euros lors de sa sortie en France à la fin de l'année. Le constructeur américain, qui a de toute évidence conscience du tarif pour le moins élevé du produit, justifie ce dernier de la manière suivante :

La Xbox Velocity Architecture est une innovation clé de nos consoles de nouvelle génération, qui permettra de proposer une vitesse et des performances jamais vues mais aussi des expériences jusqu'ici inédites sur console. Pour obtenir ce niveau de qualité, nous avions besoin de composants bien plus coûteux que ceux que l'on peut trouver dans les disques durs et SSDs que l'on trouve sur PC.

Microsoft affirme par ailleurs que les performances offertes par la Xbox Velocity Architecture sont "plus de 40 fois supérieures" à celles d'un disque dur traditionnel. Mais pour ceux qui ne veulent pas dépenser une telle somme, il sera également possible de brancher un disque dur USB 3.1 sur la Xbox Series X ou la Xbox Series S. Jouer depuis un tel disque dur ne permettra cependant pas "de profiter des jeux optimisés pour Xbox Series X et S" ou de "reproduire la vitesse et les performances du SSD interne."

À noter également que la firme de Phil Spencer continue "d'investir dans le domaine du stockage supplémentaire pour les Xbox Series X et S," l'idée étant de proposer par la suite d'autres supports de stockage aux "capacités et possibilités" variées.

Pour rappel, la Xbox Series X et la Xbox Series S sortiront en France le 10 novembre prochain.

