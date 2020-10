FIFA 21 : Le circuit des Global Series est connu, demandez le programme !

Attendu pour le 9 octobre (le 6 pour ceux ayant précommandé les versions Ultimate et Champions), FIFA 21 a dévoilé ces dernières heures le programme de sa saison esportive. Au menu : toujours une Coupe du monde à la clé, plus de tournois régionaux et de plus de show, aussi.

Est-ce une manière comme une autre de détourner l'attention sur un opus qui ne sera pas véritablement Next-Gen, avec l'arrivée dans quelques semaines des nouvelles consoles, à savoir les Xbox Series (S et X) et la Playstation 5 ? Toujours est-il qu'EA Sports a décidé de mettre le paquet côté show et entertainment concernant la prochaine saison esportive de FIFA, qui se disputera évidemment sur FIFA 21, qui arrive le 9 octobre prochain.

S'il y aura toujours une Coupe du monde - eWorld Cup - celle-ci va changer de format. Fini les FUT Champions Cup et les tournois licenciés. La saison esportive sur FIFA 21 débutera en novembre et se conclura en juin par une phase de playoffs, avant la phase finale du Mondial qui devrait se dérouler - si le Covid ne perturbe pas tout cela - au mois d'août. La compétition sera réparti sur 6 régions (7 dans le détail) : l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie-Est, l'Océanie, l'Asie-Ouest et l'Afrique-Sud. Les trois premières régions auront droit à cinq tournois qualificatifs pour leurs playoffs, contre trois pour les autres régions citées. Les playoffs se dérouleront pour tout le monde lors des mois de juin et de juillet. Le cashprize global de la compétition sera, lui, de trois millions de dollars. Pour prétendre participer à ces fameux tournois et ce quel que soit votre région, il vous faudra obtenir le statut de joueur vérifié : soit totaliser 27 victoires à l'issue d'un week-end de FUT Champions.

La partie show ? On y vient. EA Sports a mis l'accent sur des événements de présaison, portés à la fois par des influenceurs, créateurs célèbres de contenus autour de la licence, des footballeurs, mis en avant par l'éditeur durant le confinement notamment et des joueurs professionnels de FIFA. Le premier d'entre eux sera le Twitch Rivals Preseason Invitational, du 3 au 5 octobre, avec des influenceurs au rendez-vous. Suivra la veille de la sortie officielle de FIFA 21 la YouTube Gaming Creators Cup (8 octobre), qui mettra elle à l'honneur les plus grands créateurs de contenu. Le FIFA 21 Challenge se tiendra le 29 octobre et opposera des joueurs pro de FIFA avec des footballeurs pour un titre honorifique.

Enfin, le championnat espagnol ne sera pas en reste, puisque la Liga a annoncé pour le 6 octobre un event eLaLiga All-Star. Bref, de quoi mettre sérieusement du punch à la rentrée esportive sur FIFA. Alors que la compétition ne se déroulera pas sur consoles nouvelle-génération et que les grands changements pour la saga ne s'opéreront que pour le prochain volet, la scène compétitive, à qui on a pu reprocher un manque de spectacle par le passé, ne va probablement pas s'en plaindre.