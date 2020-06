Need for Speed : EA confirme le développement d'un nouvel épisode

Electronic Arts n'a pas jugé utile d'attendre la diffusion de son EA Play Live pour donner des nouvelles de sa célèbre série de jeux de course. Pour l'instant, les détails à son sujet sont très peu nombreux.

À lire aussi : Electronic Arts prévoit de sortir 14 jeux durant l'année fiscale 2021

Electronic Arts vient de confirmer le développement d'un nouveau Need for Speed via un article publié sur son site officiel signé par Matt Webster, le directeur général de Criterion Games. Dans son message, ce dernier confirme donc que son studio est derrière le prochain épisode de la série.

En parallèle à cette annonce, Matt Webster révèle que la prochaine mise à jour de Need for Speed Heat sera la dernière que recevra le jeu et qu'à partir du 9 juin prochain, ce même Need for Speed Heat deviendra compatible cross-play. Cela signifie que les joueurs PS4, Xbox One et PC pourront jouer ensemble.

À noter que la licence Need for Speed refera rapidement parler d'elle. En effet, Matt Webster explique que des annonces liées à la série seront faites le 18 juin prochain lors de l'EA Play Live.