Call of Duty Black Ops Cold War : Le mode Zombies bientôt présenté

Les inconditionnels de la série FPS initiée par Infinity Ward y sont habitués, mais n'y avaient guère eu droit dans Modern Warfare. Les mangeurs de chair seront de retour, un aperçu sera donné très vite.

Les révélations sur le mode Zombies de Call of Duty Black Ops Cold War auront lieu ce mercredi 30 septembre à 19h très exactement sur la chaîne YouTube de Call of Duty. Un court teaser de l'ambiance qui attend les joueurs avec le retour des morts-vivants est par ailleurs visible sur le site Pawn Takes Pawn.

Tout s'enchaîne à la vitesse de l'éclair pour cet épisode concocté par Treyarch et Raven Software, qui avait déjà laissé voir un peu de campagne solo et et essayé le multijoueur avant de se lancer dans une phase d'alpha sur PS4. Call of Duty Black Ops Cold War partira sur une Beta en Early Access les 8 et 9 octobre et une Beta ouverte les 10 et 12 octobre, toujours sur la console de Sony, avant que Xbox, PC et PS4 se rejoignent sur une Beta Crossplay, en accès anticipé les 15 et 16 octobre, et de manière ouverte sur tous les supports du 17 au 19 octobre.

Call of Duty Black Ops Cold War est attendu pour le 13 novembre sur PS4, Xbox One, PC, PS5 et Xbox Series X.