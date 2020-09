Captain Tsubasa Rise of New Champions déroule sa feuille de route

Cela fait plus d'un mois que la dernière tentative, plutôt réussie, de retranscrire la gaieté des matchs de football imaginés par Yoichi Takahashi est accessible au plus grand nombre. Comme promis, il y aura du nouveau, qui interviendra petit à petit.

Bandai Namco et Tamsoft ont partagé avec la foule en délire le planning des bonnes choses qui attendent les joueurs de Captain Tsubasa : Rise of New Champions dans les prochaines semaines et les prochains mois. On en a jusqu'en 2021, à vrai dire. Mais pas seulement avec du contenu gratuit.

Comme vous pouvez le constater dans notre galerie d'images ci-dessous, le mois d'octobre verra l'arrivée du patch 1.07 sur PC et du patch 1.02 sur Nintendo Switch, ainsi que du mode Online Challenge, gratuitement. En hiver, ce sera au tour du premier scénario de l'Episode New Hero d'être offert, alors que trois personnages se présenteront en DLC payants.

Début 2021, place au mode Even Match, sans rien débourser ; au début du printemps 2021, à nouveau un trio de joueurs à acheter et au printemps 2021, encore trois athlètes pour vous faire sortir la carte bleue - les neuf sont compris dans le Season Pass. Les contenus gratuits de ces périodes, eux, seront révélés plus tard...

Captain Tsubasa : Rise of New Champions est disponible sur PS4, PC et Nintendo Switch.