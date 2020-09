Captain Tsubasa Rise of New Champions : Une première semaine de ventes réussie, la prochaine mise à jour détaillée

Après plus de dix ans d'absence des terrains virtuels, Tsubasa Ozora a déboulé avec tous ses compagnons fin août sur consoles et PC. Ce retour sous forme de jeu de football arcade a fait craquer de nombreux supporters.

C'est par le biais d'une vidéo face cam parfaitement distanciée socialement que Katsuaki Tsuzuki, producteur, a annoncé que la distribution et les ventes dématérialisées de Captain Tusbasa : Rise of New Champions avaient dépassé les 500.000 exemplaires une semaine après son lancement. Un premier score plus qu'honorable pour le jeu de Tamsoft édité par Bandai Namco.

Comme il semble parti sur une base solide, les développeurs vont naturellement continuer à l'entretenir. Cela passera par une mise à jour 1.02 prévue sur PS4 pour la fin septembre et sur PC et Switch mi-octobre.

Voici ce qui est prévu :

Ajustement du niveau de difficulté du match Otomo/Hanawa dans l'Episode Tsubasa

Amélioration du matchmaking dans les Division en ligne et au niveau de la différence de coût entre les joueurs

Ajout d'une fonctionnalité pour connaître la condition de déverrouillage d'événements en match

Ajout d'une notification News

Correction de bugs et de problèmes d'équilibrage

La boutique in-game réceptionnera de nouveaux items bonus

Les défis en ligne et bonus de connexion permettront de gagner davantage de pièces

Le Tokyo Game Show permettra par ailleurs d'en apprendre davantage sur les nouveautés prévues.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions est disponible sur PS4, PC et Nintendo Switch.