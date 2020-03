Sonic Le Film : Les 8 premières minutes du film sont en ligne

Tandis que les studios sont toujours contraints de respecter la très populaire chronologie des médias en France, aux États-Unis, ils ont pour certains choisi d'accélérer la sortie de leurs films récents sur les plates-formes en ligne pour contrer la fermeture des cinémas provoquée par la crise sanitaire mondiale. C'est pourquoi la version "home video" de Sonic, Le Film est déjà disponible outre Atlantique.

Paramount vient de sortir la version numérique de Sonic, Le Film plus tôt que prévu initialement aux États-Unis. Et pour faire la promotion de cette commercialisation, le studio a mis en ligne les 8 premières minutes du film. L'occasion pour les curieux de découvrir comment débute (en VO) cette adaptation de la licence de SEGA.

Le début du film permet donc de faire la connaissance de Sonic et découvrir d'où il vient et qui il est. Ce passage permet également de découvrir comment il se retrouve coincé sur Terre. À noter que le flashback sur la jeunesse de Sonic contient un certain nombre de références aux jeux et à SEGA, certaines plus discrètes que d'autres.

Pour rappel, en France, Sonic, Le Film sortira en DVD et Blu-Ray le 24 juin prochain.