PS5 : Pourquoi Football Manager 2021 ne sort que sur Xbox ? Le patron de Sports Interactive répond

Comme chaque année, Sports Interactive et SEGA s'apprêtent à commercialiser un nouvel épisode de Football Manager. Et si cette nouvelle version sortira elle aussi sur PC et MAC, elle marquera également le retour de la série sur consoles Xbox. Mais pourquoi pas sur PS4 et PS5 ? C'est la question à laquelle a répondu le patron du studio derrière la populaire série de jeux de gestion.

Miles Jacobson, le directeur de Sports Interactive, s'est récemment exprimé sur Twitter au sujet de la non-sortie de Football Manager 2021 sur PS5. Le britannique, qui est une des figures historiques du studio, a décidé de répondre à cette question qui lui a beaucoup été posée. Selon lui, le jeu ne sortira pas sur PS5 parce que Sony n'en veut pas :

On me pose beaucoup cette question et je vais avoir des ennuis en y répondant. Cela fait des années que nos amis chez Xbox nous demandent de revenir sur leurs consoles. C'est ainsi que Football Manager 19 et Football Manager 20 se sont retrouvés sur le Game Pass en fin de cycle, et c'est pour ça que Football Manager 21 sortira sur Xbox One et Xbox Series X/S. Sony ne nous l'a pas demandé.

À un twittos lui demandant pourquoi Sony aurait besoin de leur demander étant donné que l'objectif de Sports Interactive est de gagner de l'argent et donc d'aller là où sont les consommateurs, Miles Jacobson apporte des précisions supplémentaires :

Pour créer des jeux pour une plate-forme, il vous faut un kit de développement. Pour obtenir un kit de développement, il faut que le détenteur de la plate-forme veuille le jeu sur cette même plate-forme. Nous avons parlé avec Sony, nous n'avons pas de kit de développement. Nous avons parlé avec Microsoft, ils nous ont envoyé des kits.

À en croire Miles Jacobson, la situation est donc pour le moins claire. Reste à voir si cette prise de parole publique va changer les choses dans les mois à venir. Pour rappel, Football Manager 2021 sortira le 24 novembre prochain sur PC et MAC. La Football Manager Xbox Edition, prévue sur Xbox One et Xbox Series X/S doit quant à elle sortir avant la fin de l'année.

Que vous inspire cette situation ? Joueurs PlayStation, aimeriez-vous pouvoir jouer à Football Manager 2021 ? Pourquoi Sony n'a pas fourni de kit de développement selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.