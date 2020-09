Football Manager 2021 arrive en novembre et signe son retour sur consoles Xbox

Comme chaque année, Sports Interactive et Sega vont proposer une nouvelle édition de la célèbre série Football Manager. Et comme chaque année, ce n'est qu'à une poignée de semaines de l'entrée sur le terrain que les premières informations poppent.

Football Manager 2021 sera disponible pour PC et Mac, notamment via l'Epic Games Store et Steam, le 24 novembre prochain, au prix de 54,99 euros. Les précommandes donneront accès, en plus d'une ristourne de 10%, donneront accès un accès anticipé d'environ deux semaines. Cette version bénéficiera évidemment de mises à jours et nouveautés faisant de cette nouvelle édition un must-have pour tous les coachs en herbe. Enfin, on suppose. Les premières informations seront partagées au début du mois d'octobre.

Grosse surprise, qui ajoutera de l'eau au moulin des spéculateurs rêvant un gros rapprochement entre Xbox et Sega, voire carrément un rachat, pour la première fois depuis la mouture 2008 parue en 2007 sur Xbox 360, le jeu de gestion de Sports Interactive sortira sur les consoles de Microsoft. Football Manager Xbox Edition est prévu sur Xbox One et Xbox Series pour la fin de l'année. Il permettra de partager ses sauvegardes entre Xbox et PC tournant sous Windows 10. Il s'agira d'une version spécialement pensée pour la manette, dérivée de Football Manager 2021 Touch, prévu quant à lui sur PC, Nintendo Switch, iOS et Android - les deux derniers supports devant aussi se préparer à accueillir Football Manager 2021 Mobile.