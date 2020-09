PS5 : L'ancien responsable du marketing Xbox tacle Sony et ses contradictions

Au cours et en marge du PS5 Showcase d'hier soir, Sony a fait un certain nombre d'annonces. Certaines de ces annonces contredisaient des positions sur lesquelles le constructeur japonais campait fermement encore récemment. Et ça, un ancien de Xbox n'a pas hésité à le souligner publiquement.

Parmi les nombreuses réactions aux annonces effectuées par Sony hier se trouvent celles d'Albert Penello, manager senior en charge de la gestion des produits chez Amazon, que les joueurs connaissent surtout pour le rôle de directeur senior en charge du marketing des consoles Xbox qu'il a occupé avant ça chez Microsoft.

Sur Twitter, cet ancien responsable de Xbox s'est exprimé au sujet des revirements de Sony en matière de gestion de la transition générationnelle de la PS4 à la PS5 et de la mise en avant du fait que certains jeux PS5 ne seront que des exclusivités consoles et donc qu'ils seront également disponibles sur PC. Une certaine amertume peut être remarquée dans les propos d'Albert Penello :

Les choses ont pris un tournant intéressant aujourd'hui. Des choses qui étaient vues comme des éléments contraires au coeur de la philosophie de Sony ("nous croyons aux générations") et comme étant de la mauvaise communication de la part de Microsoft (un jeu présenté comme "Exclusivité Console" et également disponible sur PC) ont été adoptés au cours du show d'aujourd'hui. C'est une bonne validation de la stratégie de Xbox.



Cela me rappelle toute la merde qu'a reçue Aaron Greenberg au sujet de l'appellation "Exclusivité Console" qui était pourtant très claire et très exacte. Tout ça pour que ce même message marketing apparaisse dès le début du show de Sony d'aujourd'hui. J'imagine qu'il va y avoir une vague d'excuses sur le flux Twitter d'Aaron aujourd'hui...

Albert Penello semble donc reprocher le deux poids deux mesures dont bénéficie Sony et dont souffre Microsoft. Pour rappel, Microsoft a, dès l'annonce de la Xbox Series X, mis l'accent sur son intention de proposer des jeux sortant à la fois sur Xbox Series X et Xbox One comme Halo Infinite par exemple.

Ce à quoi Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment, a répondu en insistant sur le fait que Sony "croit aux générations de consoles" et que par conséquent, les exclusivités PS5 First Party ne sortiraient pas sur PS4. Comme indiqué la nuit dernière, Sony a depuis annoncé que trois de ses principales exclusivités First Party pour les premiers mois de la PS5 sortiront également sur PS4.

Et pour ce qui est de l'appellation "Exclusivité Console," de nombreux joueurs ont reproché à Microsoft le fait que la Xbox One ne dispose pas de réelles exclusivités auxquelles il n'est pas possible de jouer sur une autre machine. Pour eux, une "Exclusivité Console" ne voulait rien dire. Ils estimaient en effet que pour être vraiment exclusif, un jeu console ne pouvait sortir aussi sur PC. Comme c'était le cas pour les exclusivités PS4.

Sony a cependant changé son fusil d'épaule depuis. Et en plus de sortir des jeux PS4 sur PC, il apparaît que des jeux PS5 sortiront également tôt ou tard sur PC. Mais comme le laisse entendre Albert Penello, cela ne semble plus déranger les joueurs PlayStation. Le fait qu'Albert Penello ne soit plus chez Microsoft depuis 2018 a certainement libéré sa parole vis-à-vis de la situation et il n'a de toute évidence aucun problème à souligner ce qu'il perçoit comme des retournements de veste de la part de Sony.

Que pensez-vous des déclarations d'Albert Penello ? Estimez-vous que ses remarques sont justifiées ? Croyez-vous comme lui que les revirements de politique de Sony bénéficient de passe-droits auprès du public ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.