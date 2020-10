TEST du PC Move Ultimate : Modulable et nomade, la belle invention du français Bleu Jour ?

Nous avons eu l'occasion de tester un PC du constructeur français Bleu Jour. Plus précisément nous avons eu entre les mains le modèle Move Ultimate qui est une mini-tour, pensée comme une plateforme évolutive pour les joueurs. Le tout en partenariat avec Intel.

Le Bleu Jour Move Ultimate est construit autour de la technologie modulaire et évolutive Intel NUC. "NUC" pour Next Unit of Computing soit des PC miniatures avec une bonne puissance.

Mais attention, le Move ne reprend pas le châssis d'un NUC car il aurait été impossible pour Bleu Jour d'en faire une véritable machine de jeu. Le Move Ultimate est donc un poil plus grand avec des dimensions de 38,5 x 18 x 23 cm, ce qui reste une taille vraiment minime pour une tour de ce type dans le monde du PC à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs là une grande partie de sa force. Existant en noir (pour passer vraiment inaperçu) et en blanc (l'exemplaire de test que nous avons reçu), le produit sera aussi disponible dans d'autres coloris un peu plus tard, notamment en rouge. Le design est assez atypique à première vue, et de loin on a un peu l'impression d'y voir une "boite pour chat", surtout dans ce coloris blanc. Sur les façades on retrouve des alvéoles permettant une bonne ventilation du boitier, aussi bien sur le dessus que sur les côtés.

Encombrement réduit mais configuration puissante

On notera la présence d'une large poignée sur le dessus permettant de faciliter au mieux le transport. Car c'est l'une des raisons pour lesquelles ce PC est conçu : être nomade et pouvoir vous accompagner partout. Il pèse toutefois un peu plus de 3kg soit légèrement plus que la moyenne des laptops mais ce n'est pas du tout le même genre de cible puisqu'ici on parle avant tout d'une tour modulable que l'on peut ouvrir pour améliorer les composants au fil du temps.

En façade gauche ainsi que sous l'appareil vous pouvez retrouver une paire de vis pour accéder à l'intérieur du boitier. Celui-ci est compatible avec une carte graphique de 30 cm et notre modèle possède une RTX 2070 Super. Notons que 30 cm est un peu léger pour les nouvelles générations RTX 30XX. Si la taille est idéale pour une 3070 ça sera par contre trop juste pour certains modèles de 3080 OC ou de 3090 qui dépassent assez largement les 30 cm en longueur.

Voilà d'origine la configuration de l'appareil de notre Test :

Processeur : Intel Core i9 9980HK 2,4 GHz

: Intel Core i9 9980HK 2,4 GHz Carte Mère : Intel NUC9i9QNB

: Intel NUC9i9QNB Carte Graphique : RTX 2070 SUPER

: RTX 2070 SUPER RAM : 16 Go DDR4

: 16 Go DDR4 Stockage : 300 Go HDD

Le stockage est clairement léger mais vous pouvez à loisir ajouter un disque dur SSD 1 To par exemple ou remplacer le HDD d'origine par quelque chose de plus gros. Pour l'instant le produit n'est pas encore disponible et nous avons eu entre les mains un prototype. Le Move propose une multitude d'options de stockage (HDD ou NVMe).

Bruit réduit

Ce qui étonne une fois la machine en marche c'est le faible taux de décibels. Nous avons fait l'essai d'allumer l'un à la suite de l'autre une tour classique puis le Move et le résultat est sans appel. Même en jeu (nous avons fait l'essai sur Mafia Definitive Edition, Sea of Thieves et Star Wars Squadrons) le bruit est tout de même bien en dessous de la moyenne.

Pour autant la configuration du Move est véritablement destinée aux joueurs avec un duo processeur/carte graphique solide qui permet de profiter des AAA en 1080p dans d'excellentes conditions.

Sur la façade arrière on retrouve :

4 prises USB 3.0

2 USB Type-C

2 entrées RJ45

2 HDMI 2.0

2 Display Port

1 Prise audio jack

Cela permet d'avoir quelque chose de plus qu'un simple Laptop, avec la possibilité d'y brancher plusieurs écrans très facilement et surtout de profiter de beaucoup de possibilités grâce aux nombreuses connectiques. Si l'on ajoute à cela la poignée, il s'agit en effet pour l'heure de la tour "de jeu" la plus nomade du marché.

Un design particulier

Le seul point noir (qui reste très subjectif) c'est le design qui pourrait être clairement amélioré. La technologie est bluffante et c'est même assez impressionnant de voir une "tour" de la taille d'une console (en termes d'encombrement) avec une puissance brute bien supérieure.

Le design est loin d'être monstrueux d'autant qu'il s'agit d'une version prototype que nous avons eu entre les mains mais la peinture est peut-être un poil grossière et ne fait pas forcément honneur au reste du produit. De manière générale, même le châssis n'est pas des plus élégants.

x x x x x EN RÉSUMÉ PUISSANT, MODULABLE ET NOMADE Le Move Ultimate est une belle réussite alors même que nous avons entre les mains une version prototype. Disposant d'une configuration très solide pour le jeu, Bleu Jour propose aussi de nombreuses options lors de l'achat comme le stockage, processeur ou système d'exploitation différents. Configurations multiples, choix de coloris ... Le Move Ultimate a de quoi séduire l'utilisateur qui souhaite pouvoir emmener sa machine de jeu partout et rester sur une configuration dite "PC de bureau".

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Modulable

Transportable grâce à sa poignée/poids

Puissant

Encombrement réduit

Bruit léger Le design