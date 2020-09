Xbox s'amuse sur Twitter de la remasterisation payante sur PS5 de Spider-Man

À l'approche de la sortie de la PS4 et de la Xbox One, Sony avait diffusé une vidéo montrant la simplicité de l'utilisation des jeux d'occasion sur PS4. Cette vidéo, qui se moquait implicitement de la politique appliquée alors par Microsoft vis-à-vis du jeu d'occasion sur Xbox One, avait marqué les esprits et causé du tort sur le long terme à la console du géant américain. Sept ans plus tard, Microsoft a de toute évidence décidé de prendre sa revanche à l'aide d'un mème.

Comme nous vous l'indiquions plus tôt aujourd'hui, Sony a récemment confirmé que les possesseurs de la version PS4 de Marvel's Spider-Man ne pourront pas profiter gratuitement de la version PS5 du jeu. Cette annonce, relayée par les médias spécialisés du monde entier et les utilisateurs des réseaux sociaux, fait beaucoup parler. Et Microsoft a décidé de rebondir dessus.

Le compte Twitter britannique officiel de Xbox vient en effet de poster un "thread" dans lequel il explique "comment mettre à jour, à l'aide de quelques simples étapes, les jeux vers leurs versions Xbox Series X-S grâce au système Smart Delivery."

La blague, c'est que ce fil est uniquement composé d'un seul tweet indiquant que les joueurs n'ont "qu'à acheter le jeu" (sur Xbox One) pour bénéficier du Smart Delivery. Histoire d'enfoncer le clou, ce tweet est accompagné du mème tiré du film Django Unchained sur lequel il est possible de voir un Leonardo DiCaprio pour le moins hilare et fier de lui.

Just buy the game 🎮 pic.twitter.com/Gmdop0tBfM - Xbox UK (@xboxuk) September 24, 2020

Il est impossible d'affirmer que ce tweet aura un retentissement aussi fort que la vidéo de PlayStation évoquée ci-dessus (à l'heure où sont écrites ces lignes, cette vidéo a accumulé près de 18 millions de vues). Mais il n'en est pas moins intéressant de voir Microsoft tenter d'avoir Sony à son propre jeu.

Pour rappel, la Xbox Series X et la Xbox Series S sortiront en France le 10 novembre prochain. La liste des jeux Xbox One bénéficiant du système Smart Delivery est disponible à cette adresse.

Que pensez-vous de ce petit tacle de la part de Microsoft ? Pensez-vous que c'est de bonne guerre ? Croyez-vous qu'il aura un impact important ?