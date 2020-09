Fall Guys : Plus de 8 millions de téléchargements sur PC, le jeu continue de cartonner sur Twitch

Alors qu'avec Internet tout s'accélère, et qu'une mode chasse l'autre en l'espace de quelques jours, le nouveau chouchou des joueurs Among Us ne doit pas faire oublier le succès toujours croissant de Fall Guys : Ultimate Knockout, qui continue de faire les (très bonnes) affaires du studio Mediatonic.

Sorti en fanfare le mois dernier et ingénieusement porté par sa disponibilité immédiate sur le PlayStation Plus, le battle royale le plus jovial de l'année continue de cartonner, surtout sur PC, puisque le site SuperData affirme aujourd'hui que Fall Guys : Ultimate Knockout a été téléchargé quelque 8,2 millions de fois sur la plateforme master race, pour 185 millions de dollars de recettes, soit environ 159 millions d'euros.

Surfant sur la vague du battle royale et pensé pour être apprécié d'un très large public est rapidement parvenu à squatter les jeux les plus consultés sur Twitch, comme l'affirme le graphiques de Safe Betting Sites. Fall Guys : Ultimate Knockout est ainsi devenu le deuxième titre le plus regardé au mois d'août, et le troisième jeu diffusé par les streamers, derrière Fortnite et Call of Duty : Modern Warfare.

Espérons que les britanniques de Mediatonic parviennent à maintenir ce bon momentum, en attendant l'arrivée de la Saison 2 et de ses nouveaux stages médiévaux et costume débiles, annoncée pour le mois d'octobre. Si vous souhaitez vous aussi remettre une pièce dans la machine, rappelons que Fall Guys : Ultimate Knockout est pour le moment disponible sur PC et PS4.

Quant à la Switch...