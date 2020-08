Opening Night Live : Fall Guys dévoile le contenu de la Saison 2 en vidéo Médiévale

Le party-game de l'été qui enchaîne les succès (7 millions sur Steam et un record de téléchargements via le PlayStation Plus) a profité de na non-moins estivale ouverture de la Gamescom 2020 pour nous faire chuter, évidemment, devant le contenu qui attend les joueurs avec une seconde saison. En voiture, Simone !

À voir aussi : Opening Night Live : 12 Minutes dévoile un casting 4 étoiles et s'annonce sur Xbox Series X

Cette bande-annonce de la saison 2 nous permet en effet de voir le contenu qui devrait arriver. Le thème Médiéval se ressent et se voit jusque dans les costumes, puisque c'est le thème choisi pour cette seconde saison ce qui ravit évidemment le très médiéviste Camille "A".

En effet, nombreux seront les skins à débarquer sans oublier les mini-jeux qui devraient être totalement barrés, comme d'habitude. En bref, il y aura pléthore de contenus, pour s'amuser encore de nombreuses heures. Et ce sera encore plus le feu avec les dragons, les forteresses médiévales, les duels de chevaliers et les paladins. Evidemment, ce sera une nouvelle saison pleine de costumes, d'émotes et de récompenses en tout genre dans ce Moyen Âge étonnant.

Fall Guys Saison 2 doit arriver dès le mois d'octobre sans plus de précisions pour le moment.