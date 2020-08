Fall Guys arrive sur mobiles, une version Switch apparaît dans le code

Si une partie des joueurs estivants tente dans la joie et la bonne humeur de devenir le temps d'une partie calife à la place du calife dans cette foire à l'empoigne colorée que l'on connait sous le nom de Fall Guys : Ultimate Knockout, d'autres attendent leur tour en crispant les doigts. Qui pourrait donc être le prochain sélectionné ? Un indice chez vous, comme dirait l'autre...

Le party-game empreint de mauvaise foi du studio Mediatonic est pour le moment l'apanage des seuls joueurs PC et PlayStation 4, qui tentent par tous les moyens de décrocher cette fichue couronne en prenant le soin d'éviter grabbers et autres pièges plus ou moins prévus par les développeurs.

Mais vous le savez : depuis sa sortie, la Switch attire bon nombre de convoitises, et il se trouve qu'un "mineur de données" est aller fourrer son nez dans la version Steam de cette foire à l'empoigne, et a ainsi fait une étonnante découverte :

Interestingly, Fall Guys has the "NintendoSDKPlugin.dll" file in its game files on Steam.



This means that the Fall Guys Unity project has support for the Nintendo Switch's SDK (not necessarily that it *will* come to Switch). It's also been there since the first version.