Crash Bandicoot 4 It's About Time : Plusieurs modes Multi fuitent, vive le local

Les plus vénérables de nos lecteurs ne le savent que trop bien : en prenant de l'âge, il devient de plus en plus difficile de contenir certaines fuites, malgré toute la meilleure volonté du monde. Dans la mesure où les bandicoots ne dépassent que très rarement les 4 ans à l'état sauvage, vous comprendrez que la vie n'est pas tous les jours faciles pour le père Crash.

À quelques jours seulement de son retour en grâce, Crash Bandicoot espérait créer la surprise en gardant le secret sur la présence de modes multijoueur inédits. Il s'en est donc fallu de peu, mais la version espagnole d'IGN a tiré un peu rapidement, et mis en ligne un article, archivé par les bons soins d'Internet. Fidèle à ses racines à l'ancienne, Crash Bandicoot 4 : It's About Time proposera donc du multi en local, à travers deux modes : Bandicoot Battle et Pass N Play.

Le mode Bandicoot Battle verra deux à quatre joueurs s'affronter à travers deux types de courses différentes : dans Checkpoint Race, il faudra valider le plus rapidement possibles un certain nombre de checkpoints à travers les différents niveaux du jeu. Pour ceux qui préfèrent la destruction à la finesse, le mode Crate Combo récompensera le joueur ayant détruit le plus de caisses emblématiques de la série, sachant que le compteur de points ira croissant lors d'un combo ininterrompu. En l'absence d'un mode online, les leaderboards chers aux vantards seront pour le moment absent de l'équation.

Pour ceux qui préfèrent l'amour de la collaboration à la course à l'échalotte, le versant coopératif Pass N. Play permettra aux amoureux des peramelidae de se passer tour à tour la manette, pour permettre à nos héros de progresser sans rendre folle de rage l'assemblée.

Voilà qui nous pique évidemment un peu plus notre curiosité, et nous rappelle que Crash Bandicoot 4 : It's About Time débarquera dans un tourbillon le 2 octobre prochain sur PS4 et Xbox One. Quant à la Switch...